Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко: Визит Султана Омана открывает новый этап в двусторонних отношениях между странами

Лукашенко: Визит Султана Омана открывает новый этап в двусторонних отношениях между странами

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе переговоров с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком заявил о переходе двусторонних отношений на качественно новую ступень, сообщает БЕЛТА.

"В декабре 2024 года в Маскате мы договорились вместе открыть новую главу в наших отношениях и начать отсчет их нового этапа с вашего первого официального визита в Минск. В преддверии этого события проделана большая работа. Подготовлена полноценная дорожная карта сотрудничества, насыщенная конкретными задачами в сферах продовольственной безопасности, промышленности, туризма, транспорта и логистики, инвестиций", - сказал Президент Беларуси.

Разделы:

Президент

Теги:

Беларусь-Оман