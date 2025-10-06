Лукашенко: Визит Султана Омана открывает новый этап в двусторонних отношениях между странами

"В декабре 2024 года в Маскате мы договорились вместе открыть новую главу в наших отношениях и начать отсчет их нового этапа с вашего первого официального визита в Минск. В преддверии этого события проделана большая работа. Подготовлена полноценная дорожная карта сотрудничества, насыщенная конкретными задачами в сферах продовольственной безопасности, промышленности, туризма, транспорта и логистики, инвестиций", - сказал Президент Беларуси.