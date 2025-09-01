Лукашенко выразил соболезнование жителям Афганистана в связи с большим числом жертв от землетрясения

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнование жителям Афганистана в связи с большим числом погибших в результате землетрясения в провинции Кунар. Об этом сообщила БЕЛТА , ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Глава государства отметил, что в Беларуси с чувством глубокой скорби восприняли известие о землетрясении в провинции Кунар, в результате которого погибло большое число людей.

"От имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования всем, кого затронула эта трагедия, а также желаю скорейшего спасения пропавших и выздоровления пострадавшим, сил и мужества тем, кто участвует в поисковых операциях и восстановлении страны от последствий стихийного бедствия", - подчеркнул Президент Беларуси.