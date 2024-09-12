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Лукашенко: Я поддерживал и поддерживаю Россию, но защищать буду интересы белорусского народа

Белорусский Президент всегда открыт для журналистов. В этот раз был просто шквал запросов от мировых СМИ на интервью, чтобы услышать позицию Александра Лукашенко по самым резонансным темам в стране, регионе и мире. Интервью на полях саммита было много, одно из них британской BBC News. Там звучало не только о привлекательности БРИКС и мирных переговорах. Закрытых тем не было. Знакомому нам журналисту Стивену Розенбергу было разве что единственное условие (и его в разговоре озвучил Президент) - освещать все объективно и без тенденциозности (подробнее в видео).

Беларусь всегда хотела иметь нормальные отношения с Западом. И никакими так называемыми политическими заключенными никто не торгует. Шанс на помилование в стране есть у каждого, в том числе и у тех, кто осужден за преступления экстремистской направленности.

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