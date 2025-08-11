Лукашенко: За год Беларусь и Челябинская область торгуют более чем на полмиллиарда долларов

Беларусь и Челябинская область России торгуют ежегодно более чем на полмиллиарда долларов в год, но еще есть над чем работать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил 11 августа на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, пишет БЕЛТА.

Как положительный факт двусторонних отношений глава государства отметил довольно значительный объем товарооборота - более чем полмиллиарда долларов за год. "Это хорошо. Но есть недочеты", - сказал Александр Лукашенко. Например, есть некоторое отставание по объему закупок БЕЛАЗов (по сравнению с прошлыми периодами). Это, по словам Президента, общая тенденция, поскольку деньги в России стали дорогими - ставки по кредитам и ключевая ставка остаются довольно высокими. "Это общая тенденция. Думаю, мы ее преодолеем", - сказал белорусский лидер.

"Есть над чем работать. Хочу заверить в том, что наше правительство, все мы будем над этим работать и расшивать узкие места", - подчеркнул глава государства.

За последние годы товарооборот между Беларусью и Челябинской областью показывал положительную динамику. Если в 2020 году он составлял 302,3 млн долларов, то в 2024-м - 539,8 млн долларов. С января по июнь этого года товарооборот между Беларусью и Челябинской областью составил 230,8 млн долларов.