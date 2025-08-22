Лукашенко заявил, что беглые не входят в договоренности Беларуси с США по помилованию

Беглые за рубеж белорусы не имеют никакого отношения к белорусско-американским договоренностям, в том числе по тематике помилования ряда заключенных, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам, сообщает БЕЛТА .

"Наши беглые к этому не имеют никакого отношения. Наоборот, они говорят, чтобы были эти "политзаключенные". Если нет "политзаключенных" - нет причин на "диктатора" давить. Это их позиция, их политика", - сказал глава государства.