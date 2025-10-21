Лукашенко заявил, что Беларусь и Ливия восстанавливают интенсивные отношения

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b6e35db-668f-4cf1-aac2-c18c130116f8/conversions/2608e4d2-bb48-4b64-b1ad-95610da2c335-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b6e35db-668f-4cf1-aac2-c18c130116f8/conversions/2608e4d2-bb48-4b64-b1ad-95610da2c335-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b6e35db-668f-4cf1-aac2-c18c130116f8/conversions/2608e4d2-bb48-4b64-b1ad-95610da2c335-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b6e35db-668f-4cf1-aac2-c18c130116f8/conversions/2608e4d2-bb48-4b64-b1ad-95610da2c335-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Беларусь и Ливия восстанавливают интенсивные отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддамом Халифой Хафтаром, пишет БЕЛТА.

"Дорогой Саддам, хочу приветствовать вас и коллег. Благодарю за этот визит. Нам действительно есть о чем поговорить. Также хочу поблагодарить за тот большой вклад, который вы вносите в возобновление наших отношений с ливийским государством", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее Беларусь и Ливия развивали отношения и он посещал это государство с визитом, встречаясь с прежним руководителем страны. "Мы о многом договорились, немало сделали. Но в силу определенных причин наши отношения были разрушены", - констатировал он.

"Наиболее интенсивно отношения восстановились в последнее время. Еще раз прошу вас передать фельдмаршалу (фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар. - Прим. БЕЛТА) самые добрые пожелания", - сказал Александр Лукашенко.