Лукашенко заявил, что Беларусь и Ливия восстанавливают интенсивные отношения
Беларусь и Ливия восстанавливают интенсивные отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддамом Халифой Хафтаром, пишет БЕЛТА.
"Дорогой Саддам, хочу приветствовать вас и коллег. Благодарю за этот визит. Нам действительно есть о чем поговорить. Также хочу поблагодарить за тот большой вклад, который вы вносите в возобновление наших отношений с ливийским государством", - сказал глава государства.
Александр Лукашенко напомнил, что ранее Беларусь и Ливия развивали отношения и он посещал это государство с визитом, встречаясь с прежним руководителем страны. "Мы о многом договорились, немало сделали. Но в силу определенных причин наши отношения были разрушены", - констатировал он.
"Наиболее интенсивно отношения восстановились в последнее время. Еще раз прошу вас передать фельдмаршалу (фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар. - Прим. БЕЛТА) самые добрые пожелания", - сказал Александр Лукашенко.
Правительственная делегация во главе с Саддамом Халифой Хафтаром прибыла в Минск 20 октября вечером. Ливийская сторона заинтересована в налаживании новых контактов с белорусскими партнерами. Среди перспективных направлений - промышленность, аграрный сектор, медицина.