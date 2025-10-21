Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Лукашенко заявил, что Беларусь и Ливия восстанавливают интенсивные отношения

флаги беларуси и ливии развеваются на ветру
Фото: belta.by

Беларусь и Ливия восстанавливают интенсивные отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время встречи с заместителем главнокомандующего Ливийской национальной армией Саддамом Халифой Хафтаром, пишет БЕЛТА.

"Дорогой Саддам, хочу приветствовать вас и коллег. Благодарю за этот визит. Нам действительно есть о чем поговорить. Также хочу поблагодарить за тот большой вклад, который вы вносите в возобновление наших отношений с ливийским государством", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее Беларусь и Ливия развивали отношения и он посещал это государство с визитом, встречаясь с прежним руководителем страны. "Мы о многом договорились, немало сделали. Но в силу определенных причин наши отношения были разрушены", - констатировал он.

"Наиболее интенсивно отношения восстановились в последнее время. Еще раз прошу вас передать фельдмаршалу (фельдмаршал и верховный главнокомандующий Ливийской национальной армией Халифа Белкасим Хафтар. - Прим. БЕЛТА) самые добрые пожелания", - сказал Александр Лукашенко.

Правительственная делегация во главе с Саддамом Халифой Хафтаром прибыла в Минск 20 октября вечером. Ливийская сторона заинтересована в налаживании новых контактов с белорусскими партнерами. Среди перспективных направлений - промышленность, аграрный сектор, медицина.

Разделы:

Президент

Теги:

Беларусь-ЛивиявстречаАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси