3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Лукашенко заявил, что ему не о чем говорить с беглой оппозицией
Автор:Редакция news.by
Лукашенко заявил, что ему не о чем говорить с беглой оппозициейnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c00f1076-a342-4970-a4a8-3a8c3a0b1262/conversions/c7509a9c-21e9-470e-b76c-1fcb3eb4b6da-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c00f1076-a342-4970-a4a8-3a8c3a0b1262/conversions/c7509a9c-21e9-470e-b76c-1fcb3eb4b6da-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c00f1076-a342-4970-a4a8-3a8c3a0b1262/conversions/c7509a9c-21e9-470e-b76c-1fcb3eb4b6da-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c00f1076-a342-4970-a4a8-3a8c3a0b1262/conversions/c7509a9c-21e9-470e-b76c-1fcb3eb4b6da-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с журналистами заявил, что не видит для себя причин, чтобы сесть за стол переговоров с представителями беглой оппозиции, сообщает БЕЛТА.
"Сейчас хотят сесть за стол переговоров. Идеально, как они рассуждают, было бы с Лукашенко, - отметил глава государства. - Я с кем должен садиться за стол? С теми, кто развалил страну? Ладно, я это мог бы перешагнуть. Ну а какой прок от них? Они что, нам что-то помогут - народу, государству? Они нам не помощники. А по грязи ходить - можно грязью замазаться. Зачем это мне? Это мне не нужно".
"Мы никому не запрещаем разговаривать, пожалуйста. Но мне с ними не о чем говорить", - добавил Александр Лукашенко.