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Лукашенко заявил, что правительство Беларуси разрабатывает формулу справедливого ценообразования
Правительство разрабатывает формулу справедливого ценообразования, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря во время посещения нового участка третьей линии Минского метрополитена, сообщила БЕЛТА.
По словам главы государства, в начале января он планирует провести совещание с правительством по выработке справедливого ценообразования. "Не сдерживанию цен. Может, даже не регулированию цен. Но должна быть справедливая формула ценообразования в Беларуси, чтобы не было так, как раньше: человек не успел зарплату получить - уже цены где-то выросли. Этого быть не должно. Вижу, что более-менее нормально. Но должна справедливая быть цена. Формула справедливого ценообразования - перед правительством поставлена задача", - заявил Александр Лукашенко.
Он добавил, что к этому вопросу должны подключиться и столичные власти, поскольку Минск всегда в авангарде данной работы. "Не надо на откуп все отдавать. Все должно быть под контролем, - подчеркнул Президент. - Люди обижаться не должны. Ценообразование должно справедливым быть. И так, чтобы бизнесмены и люди, которые торгуют и производят, не бегали за вами: разрешите нам повысить, разрешите то, разрешите это. Они сами должны знать, в каком коридоре они действуют. Поэтому вместе с бизнесом садитесь и вырабатывайте. В первых числах января доложите".
Александр Лукашенко также потребовал от руководства города обратить внимание на магазины шаговой доступности - чтобы их не вытеснили крупные торговые сети.
"Маленькие магазины, ближе к людям - это нужно. А крупные сетевые магазины, смотри, чтобы они тебя в клещи не взяли. Тебе придется и цены смотреть (как будут формироваться), и выкладки, и перечень товаров должен соблюдаться. Какая бы сеть ни была, какие бы магазины ни были - чтобы было удобно людям", - обратил внимание глава государства.
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