Лукашенко заявил, что сами литовцы перебрасывали сигареты на метеорологических зондах

Литовцы сами с территории Беларуси перебрасывали сигареты на метеорологических зондах. Об этом рассказал Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами, сообщает БЕЛТА.

Глава государства рассказал, что сами граждане Литвы на фоне закрытия западными соседями Беларуси границ решили заработать на перепродаже сигарет. Александр Лукашенко подчеркнул, что в такие условия их поставили собственные власти, прервав нормальные торговые связи и построив забор на границе.

"Власти литовские и польские - вы виноваты, что так происходит. Вы зачем поставили людей в такие условия? Зачем вы их толкнули на путь преступления?" - заметил белорусский лидер.

Он рассказал, что белорусские граждане абсолютно легально приобретали на производстве сигареты и передавали литовцам, прибывшим на территорию Беларуси, получая свой навар. И уже сами литовцы своим подельникам переправляли товар с помощью воздушных шаров. Выгода заключалась в разнице цен на сигареты в Беларуси и странах ЕС.

"Наладили этот бизнес. Наши на фабрике берут сигареты по выгодной цене, продают литовцам. Надо перебросить через забор. Маленькими порциями перебрасывали на этих шариках, - отметил Президент. - Там литовцы принимали шары и брали эти сигареты. Не в Литве продавали. В Нидерландах и Англии. Говорят, там самые дорогие сигареты".