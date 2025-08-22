Лукашенко заявил, что запретил просить у США отменить санкции

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда в ходе переговоров с американской стороной не просил США отменить санкции. Об этом он заявил в беседе с журналистами, сообщает БЕЛТА.

Говоря о состоявшемся недавно своем телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом, Александр Лукашенко отметил, что это произошло не с "бухты-барахты". Это в том числе результат определенных шагов и конкретных переговоров с американской стороной. До этого было порядка пяти встреч, и последняя - со спецпосланником Президента США Китом Келлогом, информация о которой была опубличена.

Президент констатировал, что Беларусь сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны: "Мы им сказали: "Ребята, мы сделали много разных шагов вам навстречу и прочее. Теперь мы ждем конкретных шагов от вас. Я даже никогда не говорил про санкции, клянусь вам. Наши сказали - Рыбаков (белорусский дипломат Валентин Рыбаков. - Прим. БЕЛТА) ему сказал: "Вы знаете, что надо Беларуси". Я запретил просить".

По словам Александра Лукашенко, для таких просьб нет особых причин, хоть санкции и имеют то или иное негативное влияние на жизнь страны. Но Беларусь уже во многом приспособилась, имеет достаточно зарубежных рынков, где востребована ее продукция. "Для нашей страны с небольшой экономикой много не надо. Конечно, не было бы санкций, жили бы лучше. Что тут говорить… Ничего тут хорошего нет", - сказал глава государства.