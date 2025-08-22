3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
Лукашенко заявил, что запретил просить у США отменить санкции
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никогда в ходе переговоров с американской стороной не просил США отменить санкции. Об этом он заявил в беседе с журналистами, сообщает БЕЛТА.
Говоря о состоявшемся недавно своем телефонном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом, Александр Лукашенко отметил, что это произошло не с "бухты-барахты". Это в том числе результат определенных шагов и конкретных переговоров с американской стороной. До этого было порядка пяти встреч, и последняя - со спецпосланником Президента США Китом Келлогом, информация о которой была опубличена.
Президент констатировал, что Беларусь сделала ряд шагов навстречу и теперь ждет их от американской стороны: "Мы им сказали: "Ребята, мы сделали много разных шагов вам навстречу и прочее. Теперь мы ждем конкретных шагов от вас. Я даже никогда не говорил про санкции, клянусь вам. Наши сказали - Рыбаков (белорусский дипломат Валентин Рыбаков. - Прим. БЕЛТА) ему сказал: "Вы знаете, что надо Беларуси". Я запретил просить".
По словам Александра Лукашенко, для таких просьб нет особых причин, хоть санкции и имеют то или иное негативное влияние на жизнь страны. Но Беларусь уже во многом приспособилась, имеет достаточно зарубежных рынков, где востребована ее продукция. "Для нашей страны с небольшой экономикой много не надо. Конечно, не было бы санкций, жили бы лучше. Что тут говорить… Ничего тут хорошего нет", - сказал глава государства.
Например, Президент упомянул о санкциях в отношении авиакомпании "Белавиа" и в отношении поставок калийных удобрений: "Ну, если снимут санкции с "Белавиа" и вы начнете спокойно летать по миру, наверное, это важно. Но не думаю, что вы страдаете из-за того, что у нас санкции на "Белавиа". В Китай летим, туда во все страны летим, по России летим. Самолеты все летают. Ну да, наверное, надо снимать. Потому что это смешно - введение этих санкций. Калийные удобрения - все продаем, даже прирост. Да, немножко больше теряем на этой логистике, но получили за это время свои порты. Я никогда не думал, что порт - это большой дефицит для страны. Страшный дефицит и большая выгода".