Лукашенко заявил о необходимости железной дисциплины для развития экономики

Президент Беларуси Александр Лукашенко, посещая во время рабочей поездки в Шкловский район Могилевской области ЗАО "АСБ-Агро Городец", подчеркнул важность работы и дисциплины для развития экономики, сообщает БЕЛТА.

"Лучше работать на земле, чем воевать, - заявил глава государства. - Поэтому давайте работать, чтобы была экономика. И железная должна быть дисциплина. Систему надо создать такую, где все должны быть дисциплинированными: сказал это - надо сделать. Не надо ничего больше. Только вот это сделать".

