Лукашенко: Зеленскому надо остановиться, чтобы не потерять всю Украину

Большое откровенное и резонансное интервью белорусского Президента американскому журналу Time.

Это возможность предъявить коллективному Западу нашу позицию по многим острым вопросам международной повестки без попыток понравиться за океаном, честно и открыто (Александру Лукашенко этого не занимать). Другое дело, хочет ли Запад слышать голос Беларуси? Но ради мира наш Президент готов говорить со всеми.

Кто на самом деле заинтересован в мирных переговорах по Украине? Какова она, американская мечта? И какой цели Западу не добиться никогда? А также почему Президент называет себя трампистом? И верит ли, что Америка действительно хочет нормализации отношений с нами? О войне и мире, нашей внешней политике, отношениях с соседями и даже очередных выборах (у нас и за океаном).

Главные заявления Александра Лукашенко продолжают обсуждать в медийном поле. Уколоть белорусского лидера многократно пытался журналист издания Саймон Шустер. Но принципиальная и открытая позиция нашего Президента в очередной раз доказала, что Беларусь отвергает двойные стандарты, не заигрывает с оппонентами и не торгует суверенитетом. Александр Лукашенко не отрицает, что мир меняется, реальность последних лет наглядно показывает, кто нам друг, а кто так. Страны ищут друг в друге опору, а нейтралитету в мировой политике не осталось места. Но Президент убежден, что на нашу независимость союзники не посягают.

Глава государства отметил, что на Западе можно услышать мнения о том, что Беларусь "оккупирована Кремлем". В этой связи Президент обратил внимание на ситуацию в соседних странах. Та же Украина - богатая, мощная, в три раза богаче Беларуси - эта страна давно оккупирована Западом.

"А Польша кем оккупирована? А страны Балтии, которые ползают там даже не у американцев. Американцы уже, наверное, презрительно на них смотрят. У европейцев, у тех же поляков ползают. Там со стола крошки сбросили, они хватают, чтобы их поклевать как куренки. Они не оккупированы?" - спросил белорусский лидер.

Президент о внешней политике Беларуси: Я никогда на двух стульях не сидел

"Все мы от кого-то зависим, особенно средние, малые государства. И все мы стремимся к кому-то прислониться, быть в союзе, чтобы обеспечить в том числе свою безопасность. Это называется политикой балансирования. Меня часто упрекали, что я на двух стульях чуть ли не хочу усидеть. Никогда на двух стульях не сидел", - заявил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Беларусь всегда стремилась развивать дружественные отношения со своими соседями. Ведь они, как часто говорит глава государства, от бога, их не выбирают.

"Я с ними должен иметь отношения. Я и россиянам об этом говорю. И потом, у меня же и интересы есть какие-то в этих государствах. В том же Европейском союзе, даже в далекой Америке есть свои интересы, прежде всего экономические, дипломатического характера. Что тут плохого? Это естественно", - констатировал Президент.

В то же время он обратил внимание, что главными союзниками для Беларуси остаются Россия и Китай. В числе приоритетов также страны дальней дуги.

"Это же естественно. И мир ведь меняется. Нельзя же вот раз и навсегда сесть в ту телегу, как это было 100 лет назад или в советские времена, и на ней скакать. Мир изменился, мы должны меняться. Если не будем меняться, разотрут, изомнут и уничтожат", - убежден белорусский лидер.

Как обеспечить устойчивый и долговременный мир в нашем регионе - пожалуй, главный лейтмотив двухчасовой беседы. Лукашенко дает понять, что с мирными договоренностями Зеленский затянул. Если бы Украина сделала это раньше (как и предлагал в свое время белорусский лидер), территориальные потери были бы куда меньше. Дальнейшее затягивание переговорного процесса может обернуться катастрофой. Но если Украина хочет остаться на мировой политической карте, нужно договариваться уже сейчас. Мир возможен, но лишь при условии разумных переговоров, с взаимными уступками всех сторон.

"Зеленскому надо остановиться, чтобы и Киев был столицей Украины. А так могут потерять вообще Украину", - сказал Президент Беларуси.

Вот, кажется, украинцы держатся. Но завтра может ситуация колебнуться в такой степени, что украинцы не справятся. Поэтому надо рассчитывать на то, что может быть хуже. А прошлое и говорит об этом.

Глава белорусского государства также заметил, что если бы Зеленский в свое время прислушался бы к нему, то Украина не потеряла бы такие территории.

При этом Лукашенко заявил, что Россия не ставит цель завоевать всю Украину, контролировать ее полностью, ведь "у России хватает земель".

"Если разумно провести переговоры и пойти на уступки России, а России - на уступки Украине (надо определить эти вопросы и сделать взаимные уступки), Россия никогда больше не будет воевать с Украиной. Никогда", - убежден Александр Лукашенко.

Он также прокомментировал мнения о том, что Россия готовится к войне с НАТО, хочет напасть на страны Балтии и Польшу. "Это глупость полная. Поверьте, этого нет. Я знаю это точно. Нет у Путина и у военно-политического руководства России таких целей - воевать против НАТО. Это глупо было бы. В обозримом будущем - точно. Ну, если вы каких-то глупостей не натворите… Нам всего хватает здесь", - подчеркнул Президент.

О войне и мире, нашей внешней политике, отношениях с соседями, очередных выборах (у нас и за океаном) - это и многое другое в интервью нашего Президента американскому журналу Time продолжают обсуждать в медийном поле. Многие убеждены: важно, чтобы честную и открытую позицию Беларуси услышали на Западе. Но правда в том, что там обычно не готовы слышать наши аргументы.

Возможность для Запада взвесить информацию

"Безусловно, очень сильное начало. Это как раз объяснение стратегических маршрутов, по которым начиналась спецоперация. Это информация, которую действительно особо никто не обсуждал. И, безусловно, очень сильный конец, когда начали его спрашивать про военный суд, уже почему-то над русскими. Лукашенко сказал, что судить только победителям, а нас никогда никто, ни американцы, ни фашистствующие украинцы никогда не победят, - прокомментировала Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов. - И это вот ужасно сильно, это классно. Все остальные тезисы в принципе мы уже слышали. И я думаю, что это интервью все-таки не для русского мира, хоть оно и велось на русском языке. Это интервью для европейцев и американцев. Пусть они послушают, пусть они это как-то взвесят. И пусть они это сравнят с тем, что сейчас говорят их замечательные лидеры: утром - одно, как Александр Григорьевич заметил, вечером - другое, в обед - третье, а делать они вообще будут что-то шестое, непредсказуемое, и никому они объяснять свои действия не будут".

"Орешник" как фактор сдерживания агрессии Запада

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Особое внимание хотелось бы обратить на ответ главы нашего государства на вопрос о ядерном оружии, об "Орешнике", о том, как американцы реагируют на это. Здесь хотелось бы отметить один только аспект. То, что в ответе Президента однозначно и бесповоротно прозвучало, что Республика Беларусь, как впрочем и Российская Федерация, не собираются применять это оружие. Но это оружие является эффективным фактором сдерживания для агрессивных государств".