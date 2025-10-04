Лукашенко: Жители Брестчины бережно хранят традиции белорусского земледелия

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d58470c-e574-4f4d-8df1-b72f8bd6946d/conversions/2477e1ba-20fd-4992-b79e-bcef17503891-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d58470c-e574-4f4d-8df1-b72f8bd6946d/conversions/2477e1ba-20fd-4992-b79e-bcef17503891-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d58470c-e574-4f4d-8df1-b72f8bd6946d/conversions/2477e1ba-20fd-4992-b79e-bcef17503891-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d58470c-e574-4f4d-8df1-b72f8bd6946d/conversions/2477e1ba-20fd-4992-b79e-bcef17503891-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил поздравления участникам и гостям областного фестиваля-ярмарки "Дожинки-2025" в Белоозерске. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

"Этот праздник - дань всенародного уважения тем, кто трудится на хлебной ниве, создавая благополучие родной Беларуси", - говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание, что Брестская область по праву считается одним из самых развитых аграрных регионов страны: "Здесь живут люди, которые не только бережно хранят лучшие традиции отечественного земледелия, но и смело внедряют современные технологии, показывая пример высокой культуры производства и крепкой трудовой дисциплины".

Александр Лукашенко подчеркнул, что настойчивость, ответственность, грамотная организация всех процессов позволили аграриям Брестской области достичь отличных результатов, увеличив прошлогодние показатели как по урожайности, так и по намолоту. "Благодаря командному духу и сплоченности половина ваших районов преодолела стотысячный рубеж", - добавил он.

Искренние слова признательности Президент адресовал не только хлеборобам, но и тем, кто был рядом с ними в дни страды, - инженерам, механизаторам, водителям, переработчикам, спасателям, медработникам, руководителям различных уровней. "Убежден, ваши рачительность и любовь к родному краю помогут покорить новые профессиональные вершины", - отметил белорусский лидер.

Глава государства пожелал брестской земле и ее труженикам дальнейшего процветания: "Пусть поля и впредь радуют щедрыми урожаями, хозяйства - стабильностью, а каждая семья - достатком, счастьем и звонкими детскими голосами".

