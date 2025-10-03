"Меньше говорить и больше делать" - Лукашенко поделился советом во время рабочей поездки в Солигорск

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67e9cae9-f5f6-4d9c-9a0e-30fb684c1085/conversions/920eaad2-61c0-42e4-93b9-21c529793a94-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67e9cae9-f5f6-4d9c-9a0e-30fb684c1085/conversions/920eaad2-61c0-42e4-93b9-21c529793a94-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67e9cae9-f5f6-4d9c-9a0e-30fb684c1085/conversions/920eaad2-61c0-42e4-93b9-21c529793a94-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/67e9cae9-f5f6-4d9c-9a0e-30fb684c1085/conversions/920eaad2-61c0-42e4-93b9-21c529793a94-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Солигорский район с совета руководству Минской области и чиновникам в целом: меньше говорить, а больше делать. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный", - сказал глава государства.