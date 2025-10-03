Смотреть онлайнПрограмма ТВ
"Меньше говорить и больше делать" - Лукашенко поделился советом во время рабочей поездки в Солигорск

Солигорск, вид сверху
Фото: sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Солигорский район с совета руководству Минской области и чиновникам в целом: меньше говорить, а больше делать. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Надо меньше говорить, а больше делать. Это мой вам совет публичный", - сказал глава государства.

В первую очередь Александр Лукашенко поинтересовался, завершен ли сев озимых. Руководитель области Алексей Кушнаренко доложил, что массовый сев как раз завершается.

