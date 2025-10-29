3.70 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Между Лукашенко и Токаевым состоялся телефонный разговор
Автор:Редакция news.by
Между Лукашенко и Токаевым состоялся телефонный разговорnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86dc0516-26db-4a55-8e67-06d207cf3eae/conversions/61a5ff22-164b-46f1-9c54-cc1e37d6dd6d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86dc0516-26db-4a55-8e67-06d207cf3eae/conversions/61a5ff22-164b-46f1-9c54-cc1e37d6dd6d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86dc0516-26db-4a55-8e67-06d207cf3eae/conversions/61a5ff22-164b-46f1-9c54-cc1e37d6dd6d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86dc0516-26db-4a55-8e67-06d207cf3eae/conversions/61a5ff22-164b-46f1-9c54-cc1e37d6dd6d-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор 29 октября. Об этом сообщает БЕЛТА.
Главы государств обсудили двустороннюю повестку. В частности, договорились о том, что правительственная делегация Беларуси в ближайшее время совершит визит в Казахстан и внесет конкретные предложения по углублению сотрудничества. Были обсуждены президентами и иные ключевые вопросы и проекты белорусско-казахстанских отношений.
Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев также затронули в разговоре межгосударственную повестку. В том числе - подготовку предстоящего саммита ОДКБ в Кыргызстане.