Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Между Лукашенко и Токаевым состоялся телефонный разговор

Между Лукашенко и Токаевым состоялся телефонный разговор

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор 29 октября. Об этом сообщает БЕЛТА.

Главы государств обсудили двустороннюю повестку. В частности, договорились о том, что правительственная делегация Беларуси в ближайшее время совершит визит в Казахстан и внесет конкретные предложения по углублению сотрудничества. Были обсуждены президентами и иные ключевые вопросы и проекты белорусско-казахстанских отношений.

Александр Лукашенко и Касым-Жомарт Токаев также затронули в разговоре межгосударственную повестку. В том числе - подготовку предстоящего саммита ОДКБ в Кыргызстане.

Разделы:

Президент

Теги:

телефонный разговорАлександр ЛукашенкоКасым-Жомарт Токаев