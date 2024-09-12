Международное сотрудничество, белорусское гражданство - события недели Президента Беларуси

Эта неделя (9-15 сентября) у Президента Беларуси Александра Лукашенко получилась международной. Во Дворце Независимости за эти 5 дней можно было брать интервью на десятках иностранных языков. При этом темы были самые разные - от безопасности до просто бытовых проблем.

Александр Лукашенко провел ряд встреч с представителями силовых структур Ирана и Вьетнама и принял у себя делегатов и руководителей иностранных диаспор, которые живут в Беларуси.

Говорили и о паспортах, о работе, об условиях жизни, даже о религии. Синеокая многонациональна и толерантна ко всем, кто выбирает нас второй родиной. Как это удается в современных условиях, когда из-за геополитики ссорятся самые близкие, рассказала Катерина Круталевич в рубрике "Время Первого".

Эта неделя в графике Первого получилась международной, но дома сразу по нескольким причинам. В понедельник и пятницу во Дворце Независимости ждали гостей из Вьетнама и Ирана, а в середине недели Президент поговорил с представителями почти всех национальностей, которые живут в Беларуси. "Свои иностранцы" - так можно было бы назвать этот репортаж.

Министр общественной безопасности Вьетнама Лыонг Там Куанг во время официальной встречи был в костюме, что немного сбивало журналистов с толку. Такая пастораль. Кулуары дворца располагают к беседе самых суровых военачальников.

Генерал-полковник - один из ключевых фигур во Вьетнаме. Совсем недавно, кстати, принимал делегацию белорусских детей, чьи родители-милиционеры погибли либо пострадали во время исполнения служебных обязанностей. Офицер с пониманием, как важно сейчас сотрудничество по силовой линии. Об этом он говорил белорусскому лидеру.

Лыонг Там Куанг:

"Я хотел бы подтвердить, что нынешний визит будет способствовать углублению дружественных отношений между силовыми структурами".

"У нас и у Вьетнама взгляды похожи. Мы за многополярный мир. И хотим мы этого или нет, многополярный мир состоится", - отметил Александр Лукашенко.

Программа у министра была довольно плотной. И это классическая история. Кроме переговоров разных уровней, силовики всегда смотрят на базы сил специальных операций. Уже на выходе там Куанг коротко пообщался с главой Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

В этот момент в самом Вьетнаме свирепствовал тайфун "Яги". Позже Президент Беларуси выразил соболезнования руководству страны.

50 тыс. человек были эвакуированы, 233 погибли. От сильных дождей, наводнений и оползней пострадала вся прибрежная часть территории. И поэтому министр спешил.

В это время в кабинете у Президента говорили о законодательной практике парламентариев. Этот созыв работал 5 месяцев. Знают ли люди депутатов? Знают ли коллеги из других стран белорусских представителей? У парламента много функций и представительская - одна из немаловажных.

Александр Лукашенко:

"Народная дипломатия, во главе которой должны идти депутаты, сейчас очень важна. И она дает свой эффект. Вы видите это и по работе наших сенаторов. Их, конечно, гораздо меньше. Я думаю, что в этом направлении надо действовать и Палате представителей".

О людях, точнее, о том, что их волнует, пошла речь и во вторник. Президент собрал совещание, на котором обсудили контуры работы по большим политическим событиям.

Первыми в зале работали служба безопасности, операторы и помощники. Звук, камеры, социальные сети, полный порядок на столе, отстройка баланса света - уже после этого в зал заходят должностные лица.

Александр Лукашенко сделал акцент, что это совещание очевидно связано с электоральной кампанией, это всем понятно, но без конкретных решений. Состав, спикеры парламента, глава президентской Администрации, госсекретарь Совбеза, руководитель ЦИК и Комитета госбезопасности - это не все люди, кто будет отвечать за организованность процесса.

Александр Лукашенко:

Сегодня нет губернаторов, нет помощников по областям. Что касается общих контуров, концепций, наверное, мы сегодня можем это обсудить. Поэтому самая главная наша задача - достойно завершить этот год и начать следующий год. Александр Лукашенко

Говоря про механику, где-то она необходима, но вот точно не должна быть в работе с людьми. Это проформальное действие. Белорусы, как и люди в любой стране мира, делают выводы о жизни, исходя из того, что и сколько стоит в магазине, помог ли врач в поликлинике, как быстро приехала скорая, принял его местный чиновник, попытался решить вопрос или отфутболил. Только в Администрацию Президента за этот год поступило почти 12 тыс. обращений. Конечно, это процесс. И глава Администрации Президента не рисует картину маслом - видит все реально.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента:

"Да, где-то их не слышат чиновники. Но у нас есть и депутаты всех уровней, есть сейчас представители Всебелорусского народного собрания. По крайней мере за период, который я работаю, не говоря уже про президентские обращения или коллективные обращения, даже более локальные и местные какие-то вопросы, они вполне спокойно решаются, если они приобретают хотя бы малейший какой-то резонанс".

"Людей надо слушать, с людьми нужно разговаривать и должным образом реагировать на вопросы, которые они ставят перед нами, - сказал глава государства. - Но надо не забывать, что наиважнейший вопрос - это работа и заработная плата. В противном случае все это останется разговорами".

О том, как слушать людей, на этом же совещании Пул Первого получил эксклюзив от пресс-секретаря Президента Беларуси Натальи Эйсмонт. Оказывается, к главе государства уже не один год в основном в письмах обращаются совершенно обычные люди из разных стран мира с просьбой об автографе.

"Они, конечно, всегда это аргументируют, - заметила Наталья Эйсмонт. - Аргументируют очень фундаментально, порой и несколько оригинально. Когда мы читаем эти письма, эти обращения, понимаем, что люди следят за деятельностью нашего Президента, что они погружены в процесс, что это не номинальное желание получить автограф еще одного мирового лидера. Совершенно нет. Конечно, шансы есть абсолютно у всех. Ни одно письмо не остается без рассмотрения".

Конечно, у потенциальных обладателей автографа Президента через Министерство иностранных дел спрашивают: зачем? Но это скорее проверка идентичности.

Никаких сложных процедур. Интереснее, почему автограф хотят? Репортеры АТН связались с китайским студентом, который уже получил автограф заочно (ему осталось только вернуться за ним в Шанхай), и спросили, какой была мотивация написать Александру Лукашенко.

"Эта подпись будет как талисман в учебе. Он сильный лидер, благодаря которому в Китае знают. У нас есть друзья на западе. Я очень рад ответу из Минска", - ответил он.

Поддержание межнационального мира, конституционные гарантии тех же прав и свобод для всех в Беларуси, даже если ты не белорус, оскорбление национального достоинства преследуется по закону - обо всем этом говорили во Дворце Независимости во время встречи с представителями разных национальностей. У руководителей диаспор армян, азербайджанцев, евреев, украинцев, поляков, афганцев, палестинцев, корейцев (неполный список) есть свои вопросы, но больше - впечатления.

"Я хочу от всех сказать, что здесь нам хорошо, мы здесь живем, то есть чувствуем себя как дома. И здесь нас оценивают не по национальным, религиозным убеждениям, а по нашим деловым, профессиональным и, главное, человеческим качествам", - сказал один из гостей во Дворце Независимости.

У всех собравшихся в тот день людей белорусские паспорта. И наша страна для них точно вторая родина. В Беларуси никто и никого не заставляет отказываться от места, где родился. Это не в наших традициях и не в нашей политике.

Александр Лукашенко:

"Порой складывается впечатление, что приезжающие к нам народы оставляют взаимные распри, упреки и обиды на приграничных пунктах, как говорят в Беларуси, у порога хаты. И самое интересное, что, приезжая к нам, эти люди становятся все большими патриотами, белорусами, чем мы сами порой".

В Беларуси сегодня живут представители более 150 национальностей. С некоторыми из них - самыми близкими соседями: украинцами и поляками - отношения сейчас не очень простые. Но речь не о людях, а о руководителях стран и выбранном курсе. Обычные граждане, конечно, хотят скорейшей нормализации отношений между странами.

"Я и своему правительству, и публично говорю: не надо ссориться с поляками. Может, мы где-то что-то недоработали. Давайте будем с ними по-хорошему. Давайте будем делать шаги навстречу. Нет, они там крутят-вертят: "Вот китайцы Лукашенко заставили, чтобы он смягчил политику в отношении Польши". С Китаем мы не обсуждали даже эти темы", - отметил белорусский лидер.

Еще один вопрос - Украина. Беларусь в этом конфликте навязали роль соагрессора. Сколько раз Беларусь предлагала, договаривалась о прекращении огня и организовывала столы переговоров, предпочитают не помнить.

Александр Лукашенко:

"Ну, украинцы побежали впереди паровоза по команде американцев. Они начали обострять с нами отношения. Они рассчитывали, что я тоже начну втягиваться в войну. Им счастье было бы сейчас, если бы Беларусь вступила в эту войну. Но на сегодняшний день, насколько это возможно, я делаю все для того, чтобы закончить это".

Этот разговор длился даже не час. Понятно, у всех болит. Даже просто выговориться иногда помогает. И, конечно, ощущение, что хотя бы один мировой лидер действительно слышит людей и отвечает за то, что этим людям важнее всего - мир, обнадеживает.

Заключительными переговорами на неделе стал визит секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана. В Минск он приехал сразу после участия в переговорах высоких представителей по линии безопасности государства БРИКС.

Чем похожи Минск и Тегеран? Наши партнеры живут под санкциями больше 40 лет. Столько стоит не прогибаться под требования Вашингтона. А еще Иран те же западные СМИ очень любят показывать как страну третьего мира без будущего, несмотря на то что сегодня это популярное туристическое направление, не говоря о том, что это энергетическая сверхдержава.

Александр Лукашенко:

"Ваш визит еще важен потому, что волею судеб, может быть, как вы говорите, от Аллаха это все идет, мы оказались в одной лодке и абсолютно не сожалеем об этом. Нам не просто консультации нужны, нам нужны совместные действия с вашей страной".

В отношениях государств переломной точкой стал визит белорусского Президента в Иран в прошлом году. Страны подписали карту всестороннего сотрудничества и в промышленности, и в торговле, и в транспорте, и в сельском хозяйстве. Это только начало.

"Александр Лукашенко во время данных переговоров подчеркнул необходимость продолжения и наращивания этих отношений. И мы увидели его серьезное намерение активизировать связи", - отметил Али Акбар Ахмадиан.