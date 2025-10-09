Миллион цветов у трапа - Лукашенко прилетел в Таджикистан для участия в саммите СНГ

Александр Лукашенко 9 октября прибыл с рабочим визитом в Таджикистан. Повод - саммит глав государств СНГ. Объединение ждут структурные изменения, которые позволят расширить сотрудничество с другими странами. Многие из глав государств Содружества прибыли накануне саммита. Пообщаться политикам удалось во время неформального ужина.

Как здесь говорят, в Душанбе сейчас осень - как вторая весна. Но судя по температуре, скорее, лето. Все-таки +25. Прочувствовать это можно разве мимолетом, в эти пару дней у глав государств СНГ много кабинетной работы. Политики встретятся в резиденции Президента Таджикистана, во Дворце Наций.

Наш Президент прилетел в Душанбе сегодня вечером. Принимают очень празднично. Красная ковровая и дорожки из цветов. Рота почетного караула. А юные встречающие даже заговорили по-белорусски. Конфеты "Президент" - значит, справились на отлично!

У трапа Александра Лукашенко приветствуют премьер-министр страны и замминистра иностранных дел Таджикистана.

Лидеры стран Содружества утвердят концепцию военного сотрудничества до 2030 года

10 октября за одним столом переговоров окажутся Лукашенко, Путин, Алиев, Пашинян, лидеры Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и председатель саммита - президент Таджикистана. Украина и Молдова уже много лет формально в СНГ. Хотя даже выйдя из части соглашений, самыми выгодными по-прежнему пользуются.

Глядя на повестку саммита, она больше в стиле милитари. Обстановка вокруг СНГ напряженная. Военное сотрудничество в нашем общем пространстве остается важным фактором обеспечения региональной стабильности. Планируется, что на саммите в Душанбе лидеры стран Содружества утвердят концепцию военного сотрудничества до 2030 года.

Главы МИД стран СНГ провели переговоры в Душанбе

9 октября всю подготовительную работу к саммиту с участием глав государств провели министры иностранных дел стран СНГ. В том числе обменялись мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Самый главный инструмент - это отраслевые комитеты по целому ряду направлений: от сельского хозяйства до промышленности, экономики, энергетики и так далее. Где министры всех стран общаются, принимают общие решения в рамках организации. И также это форум для обмена мнениями. Кроме того, под эгидой СНГ очень много проводится различных специализированных мероприятий, конференций, форумов, тоже посвященных соответствующим направлениям сотрудничества. Это те форумы, на которых куются общие подходы стран-членов и потом реализуются лучшие практики на территории друг друга".

Повестка саммита СНГ: безопасность Содружества

10 октября на саммите СНГ главы государств рассмотрят порядка двух десятков документов.

Ряд из них - в сферах противодействия терроризму, охраны внешних границ СНГ. Решения, касающиеся сотрудничества в области безопасности. Сегодня политикам удалось пообщаться лично и во время неформального ужина.

Новый формат "СНГ+" и статус наблюдателя при СНГ у ШОС