Молостов: Сложившаяся ситуация на границе требует разрешения на высоком государственном уровне

Президент Беларуси 12 ноября заслушал доклад о ситуации на границе. Оперативная информация - от председателя Госпогранкомитета страны Константина Молостова.

Председатель Госпогранкомитета Константин Молостов доложил о положении дел, складывающихся на государственной границе в целом, отдельно остановившись на ситуации на белорусско-литовском участке.

Представлена информация об оперативной обстановке, действиях органов пограничной службы во взаимодействии с другими ведомствами, реализации поручений Президента. Речь также шла о развитии и совершенствовании работы ведомства в целом, направлениях, которым необходимо уделить особое внимание с учетом нынешних непростых условий. Это в том числе укрепление пограничной безопасности за счет обновления и модернизации пограничной инфраструктуры и технических средств.

Председатель пограничного ведомства напомнил, что с 2024 года по октябрь этого года на границе с Литвой из пяти автодорожных пунктов пропуска функционировали всего два - "Каменный Лог" (сопредельный "Мядининкай") и "Бенякони" (сопредельный "Шальчининкай").

В октябре литовская сторона в одностороннем порядке неоднократно прекращала пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу. А с 26 октября пропуск лиц и транспортных средств по литовской инициативе был прекращен в пункте пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони").

Председатель Госпогранкомитета Беларуси Константин Молостов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39dda39d-dccb-4c05-a339-adba3eb4f660/conversions/69afb20d-2a76-451e-8300-21a00102572d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39dda39d-dccb-4c05-a339-adba3eb4f660/conversions/69afb20d-2a76-451e-8300-21a00102572d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39dda39d-dccb-4c05-a339-adba3eb4f660/conversions/69afb20d-2a76-451e-8300-21a00102572d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39dda39d-dccb-4c05-a339-adba3eb4f660/conversions/69afb20d-2a76-451e-8300-21a00102572d-xl-___webp_1920.webp 1920w Председатель Госпогранкомитета Беларуси Константин Молостов

"30 октября в наш адрес поступило официальное уведомление от литовской стороны о решении правительства Литовской Республики на введение определенных ограничений по пропуску лиц и транспортных средств через государственную границу, что коснулось в первую очередь граждан Беларуси и Литвы. При этом уведомления по линии погранпредставительской деятельности и по линии МИД своевременно не поступили, что указывает на невыполнение соглашения о пунктах пропуска через границу", - подчеркнул Константин Молостов.

Как отметил председатель ГПК, в дальнейшем по линии погранпредставительской деятельности литовская сторона неоднократно выходила с предложениями о временном возобновлении работы пунктов пропуска через государственную границу на различных условиях.