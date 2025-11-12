3.67 BYN
Молостов: Сложившаяся ситуация на границе требует разрешения на высоком государственном уровне
Президент Беларуси 12 ноября заслушал доклад о ситуации на границе. Оперативная информация - от председателя Госпогранкомитета страны Константина Молостова.
Председатель Госпогранкомитета Константин Молостов доложил о положении дел, складывающихся на государственной границе в целом, отдельно остановившись на ситуации на белорусско-литовском участке.
Представлена информация об оперативной обстановке, действиях органов пограничной службы во взаимодействии с другими ведомствами, реализации поручений Президента. Речь также шла о развитии и совершенствовании работы ведомства в целом, направлениях, которым необходимо уделить особое внимание с учетом нынешних непростых условий. Это в том числе укрепление пограничной безопасности за счет обновления и модернизации пограничной инфраструктуры и технических средств.
Председатель пограничного ведомства напомнил, что с 2024 года по октябрь этого года на границе с Литвой из пяти автодорожных пунктов пропуска функционировали всего два - "Каменный Лог" (сопредельный "Мядининкай") и "Бенякони" (сопредельный "Шальчининкай").
В октябре литовская сторона в одностороннем порядке неоднократно прекращала пропуск лиц и транспортных средств в пунктах пропуска через государственную границу. А с 26 октября пропуск лиц и транспортных средств по литовской инициативе был прекращен в пункте пропуска "Шальчининкай" (сопредельный "Бенякони").
"30 октября в наш адрес поступило официальное уведомление от литовской стороны о решении правительства Литовской Республики на введение определенных ограничений по пропуску лиц и транспортных средств через государственную границу, что коснулось в первую очередь граждан Беларуси и Литвы. При этом уведомления по линии погранпредставительской деятельности и по линии МИД своевременно не поступили, что указывает на невыполнение соглашения о пунктах пропуска через границу", - подчеркнул Константин Молостов.
Как отметил председатель ГПК, в дальнейшем по линии погранпредставительской деятельности литовская сторона неоднократно выходила с предложениями о временном возобновлении работы пунктов пропуска через государственную границу на различных условиях.
"Очевидно, что сложившаяся ситуация выходит за рамки полномочий пограничных ведомств обеих стран и данный вопрос требует разрешения на высоком государственном уровне", - сказал Константин Молостов.