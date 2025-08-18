На совещании у Лукашенко обсудили государственное управление в сфере туризма

В Беларуси предложили передать функции регулятора в туристической сфере от Министерства спорта и туризма Национальному агентству по туризму. Такой вопрос стал одной из тем в ходе совещания Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров, пишет БЕЛТА.

Одним из вопросов, который рассмотрели на совещании у Президента, стало государственное управление в сфере туризма. Совет Министров подготовил указ, который предусматривает передачу функций регулятора в туристической сфере от Министерства спорта Национальному агентству по туризму. Агентство, в свою очередь, предлагается переподчинить напрямую правительству. Глава государства пригласил руководство Совмина, чтобы получить конкретные ответы на ряд вопросов.

Президент пригласил руководство Совмина, чтобы получить конкретные ответы на ряд вопросов. Он уточнил, что мешает действующему регулятору эффективно управлять отраслью и что изменится с принятием указа, который пока еще не подписан.

"Какой практический механизм реализации заявленных целей: как, за счет чего отечественный туризм получит новый импульс для развития?" - спросил глава государства.

Президент напомнил, что на следующую пятилетку правительству поставлена задача сделать туризм национальным проектом, реализовать его экономический потенциал по максимуму. "Беларусь (мы это знаем) - очень интересная страна для туристов. Но дело же не только в интересе. Сложилась такая ситуация (и даже сейчас, насколько я это вижу в средствах массовой информации), что свободных мест сегодня в гостиницах нет. И те, кто занимается туризмом, сегодня полностью загружены. Если бы даже и хотели больше - невозможно. Но для того, чтобы было больше, Снопков (первый вице-премьер Николай Снопков. - Прим. БЕЛТА) и другие предлагают создать новое министерство, как я говорил", - заметил Александр Лукашенко.

Чтобы увеличить приток туристов, продолжил глава государства, понадобится повышение качества услуг и дополнительное развитие инфраструктуры индустрии гостеприимства. "Грубо скажу: если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, то никакие туристы сюда не поедут. Уровень нужен такой, чтобы и белорусы чаще выбирали отдых на родной земле. Я думаю, они и выбирают", - добавил Президент.

В этой связи Александр Лукашенко поинтересовался, каких конкретных экономических показателей правительство планирует достичь в отрасли к концу пятилетки и на среднесрочную перспективу. Глава государства также обозначил целый ряд других вопросов, которые дают более полное понимание о планах развития отечественной туристической отрасли.

"Нельзя забывать про важнейшую составляющую - кадровый вопрос. Кто будет реализовывать ваши планы и программы? Как будет выстроено взаимодействие с регионами? Какая позиция губернаторов по вопросу этой реорганизации?" - спросил Президент.

Вместе с тем, подчеркнул Александр Лукашенко, речь не идет о реформе ради реформы. Создание новой управленческой структуры в сфере туризма не может ограничиться переименованием и переподчинением.