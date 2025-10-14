На совещании у Лукашенко обсудят глобальную обстановку в мире

"Я хотел бы сегодня с вами посоветоваться по ряду вопросов. Нам предстоит обсудить прежде всего вопросы глобальной международной обстановки, как она характеризуется, какое место занимает Беларусь в этой глобальной ситуации. Это во-первых. И, во-вторых, очень важный вопрос - наши отношения с Соединенными Штатами Америки", - сказал глава государства.