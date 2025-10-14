3.69 BYN
3.00 BYN
3.47 BYN
На совещании у Лукашенко обсудят глобальную обстановку в мире
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание, во время которого обсудят вопросы глобальной международной обстановки и развитие белорусско-американских отношений, пишет БЕЛТА.
"Я хотел бы сегодня с вами посоветоваться по ряду вопросов. Нам предстоит обсудить прежде всего вопросы глобальной международной обстановки, как она характеризуется, какое место занимает Беларусь в этой глобальной ситуации. Это во-первых. И, во-вторых, очень важный вопрос - наши отношения с Соединенными Штатами Америки", - сказал глава государства.