На совещании у Лукашенко обсудят глобальную обстановку в мире

Иван Тертель, Александр Вольфович и Александр Турчин на совещании у Президента Беларуси
Фото: belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание, во время которого обсудят вопросы глобальной международной обстановки и развитие белорусско-американских отношений, пишет БЕЛТА.

"Я хотел бы сегодня с вами посоветоваться по ряду вопросов. Нам предстоит обсудить прежде всего вопросы глобальной международной обстановки, как она характеризуется, какое место занимает Беларусь в этой глобальной ситуации. Это во-первых. И, во-вторых, очень важный вопрос - наши отношения с Соединенными Штатами Америки", - сказал глава государства.

Президент

Президент Беларуси, Александр Лукашенко, совещание