"Нагнетают обстановку на ровном месте" - Лукашенко о реакции Польши на ситуацию с БПЛА

"Видишь, что происходит в последнее время. Беспилотники там залетели. Даже нас (упрекали - прим. ред.). Они к нам не летели эти беспилотники. Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили, эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? - отметил Александр Лукашенко. - Слушайте, как дикари. Вот нагнетают обстановку на ровном месте. Они, наверное, хотят, чтобы мы адекватным образом на это реагировали. Ну я уже тысячу раз предупреждал, что мы не хотим никаких войн и конфликтов. Мы не хотим закрытия границ. Но если нас будут ставить перед фактом, мы вынуждены будем реагировать".