"Нагнетают обстановку на ровном месте" - Лукашенко о реакции Польши на ситуацию с БПЛА
Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о ситуации с залетевшими на территорию Польши беспилотниками и реакции на это польской стороны. Об этом белорусский лидер говорил, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, сообщает БЕЛТА.
"Видишь, что происходит в последнее время. Беспилотники там залетели. Даже нас (упрекали - прим. ред.). Они к нам не летели эти беспилотники. Мы видели, куда летели эти беспилотники. Все, что могли мы уничтожить, мы сбили, эти беспилотники. Но несколько осталось. Мы мгновенно, задолго, насколько это возможно, проинформировали Польшу. Что в результате получили? - отметил Александр Лукашенко. - Слушайте, как дикари. Вот нагнетают обстановку на ровном месте. Они, наверное, хотят, чтобы мы адекватным образом на это реагировали. Ну я уже тысячу раз предупреждал, что мы не хотим никаких войн и конфликтов. Мы не хотим закрытия границ. Но если нас будут ставить перед фактом, мы вынуждены будем реагировать".
"Как я уже раньше говорил, что поляки люди умные. Они не допустят всякого рода шараханий там - Тусков, Навроцких, Дуд и так далее. Поумнел, не стал Президентом (я имею в виду Дуду) - разразился какими-то интервью. Первым был поджигателем войны в Украине. Сейчас уже обвиняет Украину. Что это такое? Ну это их проблемы. Наше дело - защитить страну".