"Накопилось много вопросов". Лукашенко о повестке встречи с Путиным

25 сентября на полях Глобального атомного форума в Москве Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов.

Журналисты спросили у белорусского лидера, планирует ли он передать какое-то сообщение от представителей США Президенту России Владимиру Путину во время личной встречи. "Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более, это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые", - заявил Александр Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, будут ли это сообщения от американцев, Президент сказал: "И от американцев. Накопилось много вопросов. Завтра я вам смогу об этом сказать".

Также Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 25 сентября на полях Глобального атомного форума в Москве, оценил предложение Путина по дальнейшей судьбе Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Блестящая инициатива", - сказал глава государства. Развивая тему, он обратил внимание на последовательную политику России и провел параллель с тематикой форума, где речь шла о развитии атомной энергетики, и в том числе про готовность России делиться своими передовыми технологиями в этой сфере. "Я сегодня говорил про атом. Все нас долбают: и агрессоры, и соагрессоры, и мы такие-сякие… А мы, прежде всего Российская Федерация, предлагаем миру: вот мирный атом, давайте развиваться, вот вам мирные технологии - берите. То же самое ДСНВ, - обратил внимание белорусский лидер. - Сколько бы мы тут ни телепались про разные конфликты (это плохо, люди гибнут и так далее), но, не дай бог, мы не решим проблему, о которой вы сказали (касательно действия ДСНВ. - Прим. ред.), быть беде. И Россия в этот момент протягивает руку всем: давайте договариваться. Не можете сегодня - давайте на год продлим договор и договоримся".

Александр Лукашенко подчеркнул, что с большим удовольствием услышал о предложении Владимира Владимировича и абсолютно его поддерживает. "Это отодвигает глобальную войну", - убежден глава белорусского государства.

В этой связи прозвучало уточняющее замечание со стороны журналистов, что для решения проблемы очень важна поддержка со стороны Президента США Дональда Трампа, а далее последовал вопрос о том, какой совет мог бы дать Александр Лукашенко американскому лидеру. "Я это обязательно сделаю, - сказал в ответ Президент Беларуси. - Слава богу, у меня есть такая возможность".

Глава государства рассказал, что слышал выступление Дональда Трампа на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Оно хорошо характеризует личность американского Президента и позволяет сделать предположение относительно его ответа по договору ДСНВ.

"Трамп как бунтарь, в хорошем смысле слова, и революционер, он однозначно, поддержит эту инициативу, - сказал Александр Лукашенко. - И потом, у Трампа большая семья. И, что мне нравится, он любит семью, ценит семью, ценит детей, и он знает, к чему может привести глобальное столкновение и война".

Кроме того, сам Дональд Трамп заявлял, что за время своего нынешнего президентства сумел остановить семь войн. И это также характеризует его как личность и политика, небезразличного к мирному урегулированию. "Он делает все для того, чтобы этой (потенциально возможной. - Прим. ред.) войны не было. Если он искренен в этом стремлении, он обязательно поддержит эту инициативу (Владимира Путина по ДСНВ. - Прим. ред.)", - подчеркнул Президент Беларуси.