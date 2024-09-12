Нам надо, чтобы перестали кланяться импортному яблоку - Лукашенко

Фото: belta.by

Александр Лукашенко 20 сентября посещает под Молодечно фермерское хозяйство, специализирующееся на плодоводстве.

Президент Беларуси заявил, что Беларусь должна обеспечивать себя плодами собственного производства, прежде всего яблоками, об этом сообщила БЕЛТА.

"Нам надо, чтобы перестали кланяться импортному яблоку. Чтобы было свое яблоко. Чтобы были обеспечены. У нас большая потребность в яблоках. Но для этого нужны хранилища. Надо свое", - сказал Президент.

Министру антимонопольного регулирования и торговли Алексею Богданову Президент дал поручение: "Надо помогать. И точно знать, сколько нам надо на страну, сколько рынок может потребить". Задача не только обеспечить потребности страны, но и поставлять на экспорт".

Фото: belta.by

Александр Лукашенко заявил о готовности активно поддерживать развитие плодоводства в стране, и в том числе выделять этому фермерскому хозяйству дополнительные сельхозугодья. "Хоть на 1000 га. обеспечим", - сказал он.

Санкции - это время возможностей. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент предложил главе фермерского хозяйства Игорю Абрамчику посодействовать в развитии садоводства на других территориях в стране. "Чтобы ты помог людям заложить сад. Главное ведь заложить. И будут повторять. Как ты ухаживаешь, так и они, - сказал Александр Лукашенко. - Это чудо вообще. Честно говоря, я такого не видел еще. Гродно отдыхает (речь об уровне хозяйствования на земле. - Прим. БЕЛТА)".

Главе государства доложили о работе фермерского хозяйства, используемой технике, кадровом составе, организации работы хранилищ. Александр Лукашенко напомнил ответственным о хранилище в ОАО "Александрийское", которое поручалось привести в порядок и создать необходимые условия для хранения плодоовощной продукции. К работе в том регионе он предложил подключиться и молодечненскому фермеру: "Огромное современное хранилище. Это преступление, если мы там не будем иметь вот такой интенсивного характера сад. Тем более: перевез через границу - продал (в России. - Прим. БЕЛТА)".

Александр Лукашенко заявил о необходимости выработать в плодоводстве конкретную программу под нужды и возможности производителей: "Давайте конкретную программу. Вот он хочет 300 га добавить. Может, больше. Соберем этих людей, спросим, что им надо, и закроем вопрос".

Факт Кстати, в фермерском хозяйстве под Молодечно уже осваивают и выращивание груш. Больших промышленных грушевых садов в стране пока нет.

О развитии плодоводства в стране в целом доложил министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Линевич. Приоритетные направления в этом плане включают ежегодную посадку 500 га. яблонь, наращивание грушевых садов, расширение сортимента косточковых и ягодных культур, наращивание посадок орехоплодных. Конечно, свое слово должна сказать и наука, необходимо провести районирование отдельных сортов для нужд садоводства в промышленных масштабах.

На сегодняшний день Беларусь обеспечена собственными яблоками в полном объеме с сентября по февраль. Но чтобы нарастить объем яблок с марта по май, нужно высаживать сорта, пригодные для длительного хранения, и дополнительно строить современные фруктохранилища с регулируемой газовой средой.

Фото: belta.by

"Все вопросы нужно решить мгновенно, насколько это возможно. Без всяких проволочек, - потребовал от чиновников глава государства. - Программа, объемы, выделить определенные кредиты. Надо посмотреть экономику. Разбрасываться деньгами мы не можем. А там, где надо подставить плечо, мы должны подставить".

Александр Лукашенко сделал акцент именно на развитии высокоэффективного садоводства. Старые сады, которые не дают требуемого результата, необходимо выкорчевывать и закладывать новые.

В завершение посещения фермерского хозяйства Александр Лукашенко тепло пообщался с местными работниками: "Спасибо вам огромное. Вы для нас ориентир. Будем на вас равняться, чтобы белорусы из Польши и других стран яблоки не завозили".

Александр Лукашенко также продегустировал фермерскую продукцию, отметив хорошие вкусовые качества яблок. Кстати, яблоки из-под Молодечно уже поставляются на экспорт в Россию, вплоть до Хабаровска. И не только яблоки, но и продукция переработки.

Фото: belta.by

Отметим, что с главой крестьянского хозяйства Игорем Абрамчиком Президент уже встречался в апреле этого года во время республиканского субботника, который Александр Лукашенко проводил на своей малой родине, закладывая новый яблоневый сад. Саженцы для него были, как и под Молодечно, из фермерского хозяйства.

"Фермер, трудяга. Кстати, не аграрий", - отрекомендовал тогда его перед журналистами глава государства. "Нет, не аграрий. Инженер-экономист. БГУИР. Но все равно на земле", - подтвердил фермер.