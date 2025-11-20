Наука, вузы, дипломатия, райисполкомы - кадровый четверг у Президента Беларуси

Кадровый четверг у Президента. 20 ноября Александр Лукашенко провел ряд назначений: новый руководитель в Государственном комитете по науке и технологиям, согласованы новые председатели в шести районах - Ушачском, Шумилинском, Краснопольском, Осиповичском, Хотимском и Воложинском, меняется руководство Минского тракторного завода, новый ректор в БГТУ.

Согласовывая назначения местной вертикали, Президент дал ряд поручений. В их основе - недавний большой разговор о развитии Витебского региона, где глава государства обозначил жесткие требования по повышению дисциплины и личной ответственности чиновников за результат. И, конечно, разумное отношение к решению всех вопросов на селе, слушать людей.

И это актуально для всех регионов страны. Отдельный разговор касался ученого сообщества и ректоров вузов. От них ждут понимания, что учебный процесс должен быть максимально связан с будущим рабочим местом студента.

Кадровый четверг во Дворце Независимости

Кадры во Дворце Независимости в четверг - это всегда интересно. И с точки зрения ротации в моменте, и с точки зрения будущего конкретных предприятий, районов, университетов.

Говоря о перестановках в руководстве Государственного комитета по науке и технологиям - назначении его председателем Дениса Коржицкого, ранее работавшего в должности первого заместителя, Президент обозначил некоторую настороженность: "Мы пришли к выводу, что нынешний руководитель не справляется, его надо заменить. А первый заместитель, он что, к тому, что происходит в ГКНТ, не имеет отношения?" - спросил глава государства.

"Не справитесь - нигде не устроитесь в стране и за рубежом. Вот единственное, что я Вам скажу, - предупредил Президент - Вы имеете прямое отношение к тем провалам и великим победам, которые сегодня в ГКНТ. Я прошу это иметь в виду. И никаких рассуждений, что там был руководитель, а я вот на вторых ролях, поэтому не играл никакой роли, быть не может".

"Вы ученый человек, Вы элита нашего общества. Если видели, что где-то что-то не так, в своей должности первого зама Вы должны были информировать и стучаться во все двери, - добавил Александр Лукашенко. - Запомните, это Вам урок как молодому человеку".

Кадровые изменения в двух университетах и на Минском тракторном заводе

В первом заходе (так называют группы назначенцев), кроме первого зампреда ГКНТ были новый директор Минского тракторного завода и ректоры двух университетов. Все посты очень серьезные. Одни отвечают за экспорт сегодня, вторые - за инженеров и будущие кадры в целом, от которых зависит экспорт завтра.

Президент ориентирует: Работа - на результат

Президент критически отозвался о поведении отдельных руководителей вузов. "Некоторых понесло. Особенно молодых ректоров. Они уже достукались до антигосударственной политики. Они стали царьками там, в университете, - обратил внимание он. - Упаси вас господь от этого головокружения от успехов. Должна быть определенная политика. А то у нас некоторые говорят: "На Западе - вот это да, а у нас - это нет". И в то же время все вы и те, о которых я говорю (извините, не называю сегодня фамилии), они ведь образование получили и великими стали здесь. Поэтому работайте честно, аккуратно".

Еще одно требование, высказанное главой государства ко всем руководителям вузов, касалось обеспечения преемственности, воспитания нового поколения преподавателей. "У вас должны быть нормальные последователи, у вас должны быть ученики", - подчеркнул Президент.

В то же время надо грамотно наладить кадровую работу и в отношении преподавателей, сотрудников более старшего возраста. "Никому спуску быть не должно. Пришел с желтыми конспектами на лекцию преподаватель - надо его отправить на другую работу. Лучше на другую работу, чем он будет гробить эти молодые судьбы, которые у вас там тысячами", - сказал Александр Лукашенко.

Планы назначенных ректоров

Новый глава БГТУ Сергей Касперович из Бреста, где занимал такую же должность в техническом университете. У него спросили, на чем будет делать акцент, работая уже в Минске. Ответ - на финальном месте работы.

Сергей Касперович, ректор Белорусского государственного технологического университета:

"Качество взаимодействия заказчика кадров и университета - это ключевой аспект, чтобы потом не слышать от заказчиков: тебя не тому учили, мы тебя будем переучивать. И над этим мы системно работаем".

Его коллега Юрий Машин возглавит Могилевский университет имени Кулешова. До этого был первым проректором в Белорусско-Российском университете.

Юрий Машин, ректор Могилевского государственного университета им. Кулешова:

"Мы должны показывать возможности региональных вузов. И, конечно, это повышение качества образования. Повышение качества образования и интеграция науки и образования позволяет повысить рейтинг университета, получать различные траектории, и тогда абитуриенты выбирают этот вуз, потому что он рядышком, он дома".

Стратегия для ГКНТ

Что касается назначения в ГКНТ, Денис Коржицкий "к бою готов". Как вторая сторона и, кстати, руководитель возможного места работы для выпускников вузов, ректоры которых были назначены, что называется, за одним столом.

Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

"Мы стоим на пороге новой пятилетки. Много чего было сделано в этой пятилетке, но еще больше предстоит сделать. В первую очередь, это технологическое развитие нашей страны. Вместе со мной назначались руководители одного из ведущих технических вузов и одного из ведущих промышленных предприятий. Президент поставил задачу, чтобы в следующей пятилетке работали вместе, работали сплоченно и работали на результат".

Судьба директора Минского тракторного завода

Еще одно громкое назначение, но уже в мире промышленников - новый директор Минского тракторного завода. До этого Тарас Мурог был гендиром на Белкоммунмаше. А до этого работал на МТЗ. Так что это возвращение стало неожиданным. На Белкоммунмаше сейчас все хорошо - выпускают одну-две новинки в год: трехсекционные трамваи, пригородные электробусы. Большие поставки на российский рынок.

МТЗ нужен агрессивный маркетинг

На вопрос, что сейчас нужно МТЗ, Тарас Мурог ответил: "Агрессивная маркетинговая политика, ценовая политика, надежность и бренд - имя, которое знакомо многим клиентам на протяжении длительного периода. Запчасти, сервисная сфера. Мы не должны отставать от китайцев, предлагать лучшие инструменты, должны быть быстрее, дешевле, надежнее".

Речь, конечно, в первую очередь про экспорт. Но на МТЗ уже заявили, что в 2026 году планируют увеличить объемы поставок сельхозтехники и внутри страны. 2500 тысяч машин в плане, причем большая часть - самые популярные у потребителей тракторы "Беларус-3522". Сегодня такая техника, конечно, работает не на электричестве. Но, по словам нового директора МТЗ, как только натриево-графеновые батареи станут реальностью вместо литиевых, сельхозтехника на электричестве станет трендом. Вот об этом и говорит Президент: если не объемы - дайте качество или новинки. Здесь и посыл к ученым.

Работу над объемами можно заменить работой над качеством

В разговоре с новым руководителем МТЗ Тарасом Мурогом глава государства жестко обозначил поставленные перед ним задачи и предупредил, что времени на раскачку нет и с первых дней в новой должности работать надо напряженно, сразу показывая результат. "Вам "разминка" будет в начале января (2026 года. - Прим. ред.), когда Вам придется в том числе и передо мной отчитаться вместе с правительством, какие у вас результаты и сколько у вас на складах тракторов. И почему вы их не продали", - сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что сейчас некоторые руководители вместо того, чтобы решать существующие проблемы, стали ссылаться на некие "объективные трудности". "Видите ли, санкции, еще чего-то… Но не война же, - парировал на подобные доводы глава государства. - В наших тракторах нуждается весь мир. Продавайте. Если чего-то не получается в какой-то период времени, займитесь качеством. Произведите супертрактор, который лучший в мире, и чуть-чуть дороже его продадите. Я, например, вижу выход из существующего положения именно в этом".

Александр Лукашенко подчеркнул: необходимость развивать экспортные продажи отечественной продукции на всех уровнях, и особенно во время служебных командировок за рубеж.

"Я премьеру уже поручил, правительству - всем, начиная от Крутого (Дмитрия Крутого, главы Администрации Президента. - Прим. ред.), хотя это не его вопросы, но тем не менее… И меня это касается. Поехал (за рубеж. - Прим. ред.) - сколько продал тракторов, комбайнов, сеялок, веялок, культиваторов, дискаторов?.. Сколько ты продал? В противном случае чего туда поехал? Всех касается. И руководителей парламента, и всех высших должностных лиц, - обратил внимание глава государства. - Но прежде всего вас и ваших подчиненных".

"Не должно быть, Тарас, плохо на МТЗ, - обратился Президент к Мурогу. - Это бренд нашей страны. Вы знаете, куда идете".

"У меня с вами сегодня короткий мужской разговор, - предупредил Президент, обращаясь к новым руководителям ГКНТ, вузов и МТЗ. - Пришло время конкретных дел". Действовать, по словам Александра Лукашенко, нужно по принципу "пришли, увидели, дали результат". Тогда можно вести речь и о заслуженном вознаграждении. "Достань и положи (то есть предоставь результат. - Прим. ред.) - получи столько, сколько захочешь. Но если нечего достать, не о чем и разговаривать", - образно пояснил глава государства.

"Я очень хотел бы, чтобы у вас был результат. У всех. И у ученых, и у производственников. А лучше - вместе", - продолжил Александр Лукашенко.

"Ученый должен делать себя сам", - убежден белорусский лидер.

Такой же принцип применим и в отношении представителей производственной сферы. "То же могу сказать про такие компании, как МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш" и так далее. Идите к ученым. Без науки вы не будете двигаться. Ставьте перед ними задачи, заказывайте свои разработки, формируйте программы - и спрашивать будем с ученых", - ориентировал глава государства.

В том, что касается общей координации научной деятельности в стране, все решения приняты, система создана, эти функции возложены прежде всего на ГКНТ, который можно назвать своеобразным комитетом госконтроля в науке. "Ничего выдумывать не надо. А то некоторые уже ушли от науки (наруководились так, что их ушли оттуда), и они сейчас готовы выстраивать вертикаль и управлять. У нас есть ГКНТ для того, чтобы формировать практические задачи перед учеными, финансировать и спрашивать. Осуществляйте контроль, организацию, управляйте и давайте результат", - поставил задачи Александр Лукашенко.

"Если ученые завтра (в ходе намеченного большого разговора Президента с представителями научной общественности. - Прим. ред.) придут с завываниями и философией, что надо статус повысить, еще чего-то - лучше ко мне не ходить", - предупредил белорусский лидер.

Согласование глав районных исполнительных комитетов

Второй заход в Красный зал Дворца Независимости был уже "про выполнение задач на местах". Утверждаемые главы райисполкомов переживали, это было видно невооруженным глазом.

Александр Диваков, председатель Хотимского районного исполнительного комитета:

"Такая энергетика присутствовала. Находился вблизи. Это все ощутимо. И те задачи, которые были обозначены, как будто Президент вчера побывал в нашем регионе и Хотимском районе".

Всю власть в районах Президент согласовывает лично. Посмотреть на человека, поговорить с ним - на это глава государства находит время. От этих людей напрямую зависит качество жизни белорусов. Как будут решаться проблемы, не каждую из которых можно предусмотреть в правилах на бумаге, - под контролем этих людей.

Новых глав районов шесть. Кроме Ушачского, Шумилинский, Воложинский, Краснопольский, Осиповичский и Хотимский. Это по сути две области - Витебская и Могилевская. Так что новых руководителей касается и недавний разговор по северу, где в наведении порядка в сельском хозяйстве приняли участие "почти все".

"Главное, мужики, хочу сказать, чтобы вы усвоили то, о чем мы разговаривали в Витебске (там 24 октября прошло совещание о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота. - Прим. ред.). Тот, кто не усвоит, работать не будет. Это элементарное, о чем мы там вели разговор. И я у вас ничего не прошу, как выполнить на этом этапе элементарное правило и требование", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что если в растениеводстве более-менее научились работать - в период посевной, уборочной, то животноводству порой уделяется мало внимания. Однако, подчеркнул Президент, завершение уборки на полях - это не время для отдыха, ведь растениеводство в основном как раз ориентировано на животноводство. И в этом направлении еще предстоит решить массу проблем, касающихся содержания скота.

"Я уже много-много раз говорил: крайне недопустим падеж и доение коров, как коз. Что это за корова - литр-два молока дают. Кому нужны такие коровы и почему до этого достукались? Поэтому мой вам совет: и денно, и нощно, пока вы не встряхнете свои коллективы в районах, надо бывать на предприятиях, на фермах, молочно-товарных комплексах, на других комплексах, если они у вас есть, промышленных предприятиях. Стратегия определена - нужно восстановить то, что было, начиная с районных центров", - требует белорусский лидер.

"Начинайте целенаправленно работать над воспроизводством стада. Чтобы у вас не было коров, которые литр-два дают молока. Это ужас. Нужно в каждом хозяйстве иметь ядро соответствующее. Вы это лучше меня знаете. И от этого ядра мы должны получать лучших телят, нетелей и коров, которые будут давать хотя бы 15-20 литров", - ориентировал глава государства.

Еще одна задача для власти на местах - это восстановление эффективной работы районных организаций, таких как строительная ПМК, "Сельхозтехника" и другие. Эти организации крайне важны и для обслуживания техники, и для подготовки кадров в том числе.

Согласовывая назначение новых председателей райисполкомов, Президент заявил о планах ликвидировать всякое посредничество, прежде всего в сельском хозяйстве.

"Упаси вас господь от этого посредничества. Мы договорились с Министром сельского хозяйства прежде всего. Это касается всех. Мы сейчас работаем, Косинец (заместитель Председателя ВНС седьмого созыва Александр Косинец. - Прим. ред.) отвечает за эту работу - мы ликвидируем всякое посредничество. И заниматься посредничеством будет катастрофой. Потому что пересажали половину руководителей: как посредник - так взятки. Вот последнее донесение прочитал. Жутко читать", - сказал глава государства.

Говоря об искоренении посредничества, Президент отметил, что не собирается сковывать инициативу председателей райисполкомов. "Если вы где-то найдете дешевле, чем министр или система сельского хозяйства предложит, - буду только поощрять и поддерживать", - сказал Александр Лукашенко.

Что бывает, если коррупция в неприкрытом виде становится нормой для государства, можно увидеть на примере киевского режима. Последний скандал связан с энергетичсекой сферой страны. Оказалось, деньги тратятся не только на энергетику.

"Вы видите, что происходит в Украине. Как будто в Украине не было никогда коррупции и там не воровали больше, чем вся страна. Вот в последнее время 100 млн долларов. Трамп говорит, что 300 млрд долларов только они дали Украине. Что такое 100 млн в 300 млрд? Ничего. Но главное ж не в том, что кто-то там украл эти 100 млн долларов. А важно - вскрыта система, начиная от первого руководителя и заканчивая всеми остальными, - добавил Александр Лукашенко. - И это даже в этом украинском круговороте не главное. Главное то, что их сейчас за ниточки, за веревочки из-за рубежа, из-за океана начинают дергать. Им (речь о Владимире Зеленском. - Прим. ред.) управляли, а сейчас тем более: "Этого убери, этого, этого, этого…" Убирает. Но уберут же и тебя".

Александр Лукашенко отметил, что и в Беларуси все последние десятилетия борются с этой заразой. "У нас тоже этого хватает. В любой стране этого хватает. Но никто меня не упрекнет, что я поощрял каких-то там жуликов, которые бы мне носили в том числе взятки. Никто", - подчеркнул белорусский лидер.

Что касается кадровых вопросов, Президент часто говорит о том, что нужно начинать договариваться с коллективом, который есть. Это обязательно. Но если не могут, потому что не хотят работать, тенденция сейчас такая, что никто никого уговаривать не будет.

Задача номер один - договориться с коллективом

Александр Лукашенко отметил, что сейчас уже в районах не по три десятка руководителей сельхозпредприятий, как это было в прежние годы. Хозяйства укрупнили, и теперь председателю райисполкома надо работать максимум с 8-9 руководителями. "Так вы соберитесь и договоритесь по-мужски с ними. Договоритесь, как будете работать. Ребята, нужен результат. Время такое, что без результата никуда. Нет результата - нет работы. Никакая философия здесь не подойдет. Никакие разговоры и рассуждения. Только результат. Для всех. Ну а для вас прежде всего. Вся ваша работа в результате. Есть результат - есть толк", - подчеркнул Президент.

Он пообещал, что в ближайшее время на места будут направлены для ознакомления "ужасающие материалы" - факты, выявленные в худших хозяйствах: "Вы увидите и разговоры, и переговоры, и все остальное с матами-перематами, пьянками, просроченными лекарствами и гибелью животных".

"Готовьте этот материал с Герасимовым (председатель КГК Василий Герасимов. - Прим. ред.), чтобы мы эту петицию направили. Чтобы они не говорили, что я на них зря накатываю. Как один губернатор: "Бьют нас и бьют!" Поэтому делайте выводы из разговора в Витебской области", - сказал Александр Лукашенко.

"И учите, - добавил белорусский лидер. - Зима у нас всегда в советские времена была временем учебы. Учите механизаторов работать на технике. Притом это касается всех элементов. И знаете, где мы учились? В "Сельхозтехнике".

Еще один акцент, который сделал глава государства, - назначили людей, а дальше "не мешать им работать". Контроль из Минска тоже бывает разным - с этим не перегибать.

Не забрасывать местную власть запросами

Александр Лукашенко особо подчеркнул необходимость четкого разграничения сферы ответственности и полномочий. "Прием граждан должен быть, все должны принимать. Но надо понимать, кто кому дает указания. А то у нас научились: из Минска кто бы ни приехал - дают указания председателям райисполкомов. Да они им не подчинены. Поэтому здесь должен быть соответствующий порядок", - обратил глава государства внимание на проблемный аспект.

Он пояснил, как надо действовать в данном случае: "Увидели что-то на приеме не так - пожалуйста, замечание положите на стол председателя райисполкома. И проконтролируйте, как будут решаться эти вопросы. И не надо забрасывать местные органы власти ненужными вопросами".

"Поэтому вы руководители. И руководите. У вас один там начальник, и то относительно, - это губернатор. Если он в чем-то не прав - информируйте", - предложил Александр Лукашенко схему работы для руководителей районов.

Школы, врачи, детские сады, автолавки или магазины - в общем, все, что есть на селе, в ведении глав райисполкомов. Все, кто живет в сельской местности, хорошо знают: если председатель толковый, то порядок будет везде. Президент это знает еще лучше.

Председателям райисполкомов нужно быть полноценными руководителями на местах, принимать необходимые решения и нести за них ответственность.

"Смотрите, мужики, все замкнуто на вас. Вы там - как вратарь в воротах. Там уже за спиной никого у вас нет. Вы - крайние. И спрос будет у вас за это. Вот такая ваша жизнь и судьба, - сказал Президент. - Председатель райисполкома, руководители на местах - вы как на стекле. Вы просматриваетесь со всех сторон. Спрятаться там не получится. Люди видят вас, и люди разные. И они вас по-разному будут оценивать. Поэтому должна быть твердая целенаправленная линия. Вы должны ей следовать. Сегодня не понимает человек - завтра поймет. Это всех касается".

Александр Лукашенко напомнил, как в 2020 году в период пандемии коронавируса многие не воспринимали и не понимали его подходов. "Что сейчас? Возьмите эту пандемию. Оказывается, Лукашенко был прав", - заметил он.

Глава государства обратил внимание, что и сейчас есть COVID, но вокруг этой темы нет коронопсихоза, который гробил людей. "Все в нашей голове, вся болезнь, - подчеркнул Президент. - Но я сжал зубы и делал дело".

"Скажу откровенно: в подавляющем большинстве начальники шли за мной, выполняли мои решения. А так должно и быть в наше время. Поэтому вы там начальники, вы руководители. У вас все в руках. Делайте, несите ответственность, давайте результат", - напутствовал белорусский лидер.

