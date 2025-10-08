3.69 BYN
Назаров предложил Лукашенко посетить Березинский биосферный заповедник
Управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко посетить Березинский биосферный заповедник. Об этом он рассказал по итогам доклада Президенту, пишет БЕЛТА.
"Деревня Домжерицы - это центр Березинского биосферного заповедника. Я пригласил туда Президента, чтобы показать, что такое комплексное решение для развития таких территорий. Домжерицы - это центр заповедника и это такая деревушка вдали от крупных населенных пунктов, - сказал управляющий делами. - Почему я пригласил Президента? Потому что мы обновили производственную базу полностью. Мы создали цех переработки древесины. В любом случае в заповеднике ведется уход за лесом, получаются бревна, которые надо превратить во что-то. Мы практически заново построили и восстановили цех. Производим там не только доску, которую можно экспортировать. Мы вышли на производство садовой мебели, которая нужна в том числе этому же заповеднику для обустройства туристической инфраструктуры".