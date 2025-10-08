Назаров предложил Лукашенко посетить Березинский биосферный заповедник

"Деревня Домжерицы - это центр Березинского биосферного заповедника. Я пригласил туда Президента, чтобы показать, что такое комплексное решение для развития таких территорий. Домжерицы - это центр заповедника и это такая деревушка вдали от крупных населенных пунктов, - сказал управляющий делами. - Почему я пригласил Президента? Потому что мы обновили производственную базу полностью. Мы создали цех переработки древесины. В любом случае в заповеднике ведется уход за лесом, получаются бревна, которые надо превратить во что-то. Мы практически заново построили и восстановили цех. Производим там не только доску, которую можно экспортировать. Мы вышли на производство садовой мебели, которая нужна в том числе этому же заповеднику для обустройства туристической инфраструктуры".