Новые ректоры назначены в БГТУ и МГУ им.Кулешова - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43fe78cd-aad1-4f74-8f54-81fbdce294cb/conversions/2c81a414-df32-49b4-bd48-599f4828821e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43fe78cd-aad1-4f74-8f54-81fbdce294cb/conversions/2c81a414-df32-49b4-bd48-599f4828821e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43fe78cd-aad1-4f74-8f54-81fbdce294cb/conversions/2c81a414-df32-49b4-bd48-599f4828821e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/43fe78cd-aad1-4f74-8f54-81fbdce294cb/conversions/2c81a414-df32-49b4-bd48-599f4828821e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых ректоров в двух вузах страны, сообщает БЕЛТА.

В должности ректора Белорусского государственного технологического университета будет работать Сергей Касперович. До настоящего времени он занимал пост ректора Брестского государственного технического университета.