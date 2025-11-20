3.67 BYN
Новые ректоры назначены в БГТУ и МГУ им.Кулешова - Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых ректоров в двух вузах страны, сообщает БЕЛТА.
В должности ректора Белорусского государственного технологического университета будет работать Сергей Касперович. До настоящего времени он занимал пост ректора Брестского государственного технического университета.
На пост ректора Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова согласован Юрий Машин. Прежде он работал в должности первого проректора Белорусско-Российского университета.