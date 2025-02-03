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Нынешнее правительство Беларуси будет исполнять обязанности до создания нового
Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля подписал указ № 47 "О полномочиях Правительства Республики Беларусь". Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
В соответствии с Конституцией Беларуси 3 февраля 2025 года правительство сложило полномочия перед вновь избранным Президентом.
В целях обеспечения бесперебойной работы исполнительной вертикали власти глава государства, руководствуясь п.7 ст.84 и ч.11 ст.106 Конституции, своим указом поручил премьер-министру, его заместителям, министрам, председателям госкомитетов и руководителю Аппарата Совета Министров продолжить выполнение обязанностей до формирования нового состава правительства.
Как и ранее, в состав правительства по должности вошли председатели Комитета государственного контроля, Национального статистического комитета, Президиума Национальной академии наук Беларуси, правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ.