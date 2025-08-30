О деталях насыщенной недели Президента Беларуси - в рубрике "Время Первого"

Международные события этой недели: визит вологодского губернатора, стартовавший Китай и подготовка к саммиту ШОС. И внутренняя повестка у Первого была довольно насыщенной. Много тем, близких к земле: торговля на селе, совещание по картофелеводству (нашему второму, а для кого-то и первому хлебу). В общем вопросы, которые касаются всех белорусов так или иначе и в глобальном смысле, и "на столе".