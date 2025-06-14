Область и предприятие - подробности поездки Лукашенко в Волковысский район

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 июня совершил рабочую поездку в Гродненскую область. В Волковыске глава государства посетил ОАО "Беллакт", пишет БЕЛТА.

По прибытии на предприятие Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался ситуацией на полях - что посеяно, как ведется рекультивация. Председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев доложил, что посеяли все, еще местами пришлось и пересеивать.

"Я тебе скажу: думал, что в Волковысском районе гораздо лучше…" - заметил глава государства, говоря об увиденном с борта вертолета.

Руководитель области заверил, что будет лучше.

Александру Лукашенко доложили о социально-экономическом развитии Гродненской области. Валовой региональный продукт в регионе хоть и выше прошлогодних показателей, но все равно не дотягивает до запланированных показателей. При этом, как пояснил Юрий Караев, если сельское хозяйство, строительство и торговля плюсуют, то к промышленности есть некоторые вопросы.

В то же время номинальная начисленная среднемесячная зарплата в области, инвестиции в основной капитал растут опережающими темпами.

В Беларуси планируют построить дополнительное производство сухого детского питания Об этом Александру Лукашенко доложили во время его посещения ОАО "Беллакт" 3 часа назад

Отдельно Президент поинтересовался ситуацией в северных районах Гродненской области.

Председатель облисполкома также проинформировал Президента о реализации программы "Один район - один проект". По его словам, в рамках этой программы в области занимаются 25 проектами.

"Что с сельхозтехникой, сельхозхимией, райснабами? Вы ими занимаетесь? В каждом ли районе они восстановлены? - спросил Александр Лукашенко. - Вы видели, что надо сделать, знаете, как надо восстанавливать. Надо так, чтобы мы четко понимали, что мы там будем делать".

А вот в этом направлении, как доложили главе государства, предстоит еще много работы.

Президента проинформировали и о ситуации в Волковысском районе. В регионе, в частности, отмечается снижение производства говядины и свинины. Причины известные. Например, что касается говядины, то поголовье скота недоукомплектовано. Между тем падеж скота здесь существенно снизился.

"Если у тебя в Могилеве гибнет скот, то отдай ему. Хорошо, не отдай, а продай, - обратился Александр Лукашенко к вице-премьеру Юрию Шулейко. - Упаси бог, я вам сделаю замечание, что у вас где-то падеж, а, как у него, есть свободные места для откорма. Уж я вам головы поснимаю точно! За скот ответите. Забрали - и отвезли в хорошее хозяйство, пусть откармливают. Там, наверняка, вообще не будет падежа".

Главе государства также планировали доложить о работе ОАО "Беллакт". Но Президент сказал, что знает, что предприятие работает хорошо, и сразу направился в цеха, предложив обо всем рассказать непосредственно в ходе посещения.

Лукашенко доложили о ситуации с картофелем в Гродненской области Каких-либо проблем обнаружено не было 1 час назад

Александр Лукашенко ознакомился с производственной базой предприятия, посетил участок расфасовки детского питания и ознакомился с ассортиментом продукции. В ближайшее время на заводе заработает новая линия розлива молочной продукции в ПЭТ-бутылки, что позволит максимально расширить ассортимент. Это новый цех, где будут перерабатывать 100 т молока в сутки.

Вниманию главы государства на предприятии представили также продукцию молокоперерабатывающих предприятий Гродненской области. В их числе непосредственно сам "Беллакт", ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат", ОАО "Молочный мир".

Главный технолог "Беллакта" Татьяна Новикова уже 40 лет работает над созданием детской молочной продукции и расширением ассортимента. "Наша гордость - это детское пастообразное питание. В нем практически нет сахара. И мы своих детей уже три года приучаем к несладким продуктам. Есть линейка дошкольного и школьного питания, эта ниша теперь пустая в нашей стране. Мы сделали замену "вкусным" десертам", - представила она продукцию своего предприятия.

Волковысское ОАО "Беллакт" - единственное предприятие в Беларуси по производству сухих молочных смесей и каш для питания детей с первых дней жизни, до года и старше. С 2014 года предприятие производит жидкое и пастообразное детское питание. С ноября 2018 года освоен выпуск сухих каш для питания детей раннего возраста на козьем молоке.

Также волковысское ОАО "Беллакт" производит сухое цельное и обезжиренное молоко, сухую сыворотку, масло сливочное, широкий ассортимент цельномолочной и десертной продукции. Ассортимент вырабатываемой продукции насчитывает более 200 наименований.

Лукашенко заявил о недопустимости издевательств над животными "Не позволяйте издеваться. Самые беззащитные - это животные, потому что они от нас защититься не могут. Мы можем. Они не могут. Поэтому их надо беречь", - подчеркнул он 1 час назад

Мощность по переработке молока составляет 865 т в сутки. За январь - апрель 2025 года загрузка мощности по переработке молока составила 95,5 %.

Сырьевая зона "Беллакта" представлена четырьмя районами Гродненской области и состоит из 24 сельскохозяйственных организаций.

За январь - апрель 2025 года на производственных площадках предприятия произведено продукции в фактических ценах на 204,3 млн руб., это почти на 12 % больше, чем в аналогичном периоде за 2024 год. В структуре экспорта продукции наибольший удельный вес занимают сухое молоко (58,2 %), масло сливочное (15,7 %), сухое детское питание (14,4 %), цельномолочная и иная продукция (11,7 %).

Продукция "Беллакта" экспортируется в два десятка стран. География экспортных поставок представлена Россией (69 %), Узбекистаном (6,7 %), Сербией (5 %), Казахстаном (5,1 ), Монголией (1,2 %), Арменией (1,2 %), Вьетнамом (1,1 %), КНР (0,8 %), Азербайджаном (0,7%), Грузией (0,5 %), прочими странами (8,7 %).