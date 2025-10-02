Обсуждали ВПК и нефтепереработку: у Лукашенко состоялись три рабочие встречи

У Президента Беларуси Александра Лукашенко 2 октября состоялись три рабочие встречи, которые носили по большей части закрытый характер. На них обсуждались наиважнейшие вопросы - военно-промышленный комплекс, сотрудничество со странами Африки, сфера нефтепереработки, пишет БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу главы государства.

Во время первой встречи у Президента обсуждалась работа военно-промышленного комплекса Беларуси, в том числе по важнейшим совместным проектам с зарубежными партнерами. В центре внимания были перспективные направления и научно-технический потенциал белорусской оборонной промышленности.

Сотрудничество со странами Африки по самому широкому спектру направлений - еще один блок вопросов, который докладывался Президенту. Поставки белорусской продукции на Африканский континент, сборочное производство техники, сотрудничество в сфере сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности - все это востребованные направления, по которым есть запрос у африканских партнеров. По всем направлениям Президент требует интенсифицировать работу и ускоряться.