Двухдневный официальный визит Султана Омана в Беларусь завершен, Александр Лукашенко лично проводил высокого гостя в аэропорт.

До этого Президент пригласил коллегу в гости, лидеры общались сначала в формате встречи, а затем - в формате рабочего завтрака.

Встреча прошла в теплой дружеской обстановке - так же, как и накануне, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, работа дипломатических представительств.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Сегодня с утра я уже приветствую Вас у себя дома, спасибо, что Вы заехали. Я думаю, что после вчерашних наших переговоров у Вас было время обдумать и принять какие-то решения по вопросам нашего сотрудничества. Вы должны знать, что Вы желанный гость в Беларуси и в моем доме".

Хайсам бен Тарек Аль Саид, Султан Омана:

"Большое спасибо, господин Президент, я действительно очень рад быть здесь, в вашей стране и в Вашем личном доме. И большое спасибо за гостеприимство. Мы поражены красотой страны и Минска. И за два дня мы обсудили многие проекты, которые действительно выгодны для наших стран. И вчера Вы предложили открыть посольства в Маскате и в Минске, и мы уже работаем над этим".

"Мы приняли решения, и мы обязательно реализуем этот замысел. Это вполне прагматично, не потому что мы с Вами старые друзья, но потому что мы начинаем серьезное экономическое сотрудничество, а после буду здесь, как локомотивы, как моторы развития нашего сотрудничества", - отметил белорусский лидер.

