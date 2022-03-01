Около 40-45 минут обсуждали ситуацию - Лукашенко о телефонном разговоре с Зеленским

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что огромную роль в установлении его контакта с президентом Украины Владимиром Зеленским и организации телефонного разговора сыграл народный депутат Украины Евгений Шевченко. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании в Минске, пишет БЕЛТА.

"Огромную роль в установлении контактов с Зеленским, а, к моему удивлению, нам пришлось для начала связываться по мобильной связи, сыграл известный всем нам Евгений Шевченко. Я его вчера вынужден был назвать "политическим террористом". Он целую ночь торпедировал всех моих помощников, Службу безопасности, - сказал Президент. - Но когда ему сказали: ну, сколько можно, хватит, Президент с тобой пять раз разговаривал, он вышел на моего меньшего сына (Николай Лукашенко - прим. БЕЛТА) по телефону. Оказывается, когда-то они (на Припяти мы были, запускали калийный комбинат) обменялись телефонами. Он и его нашел ночью".

"Но я должен сказать: если бы не его инициатива, как он сказал, от имени украинских депутатов, было бы сложнее. Именно его звонок. Ни по линии МИД, ни по линии военных, а именно эта линия сработала. И мы около 40-45 минут с Володей Зеленским обсуждали ситуацию", - рассказал глава государства.

Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя", - поделился Александр Лукашенко.