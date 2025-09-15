"Они привыкли врать, это их стиль" - Лукашенко о западных лидерах

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в интервью для издания "Разведчик" СВР России поделился размышлениями об одном из главных уроков кризиса вокруг Украины в отношениях с коллективным Западом.

Он прокомментировал запоздалые откровения европейских участников минских переговоров 2015 года, которые, по их словам, не собирались выполнять соглашения, а лишь "покупали время" для киевского режима. Глава государства также высказался о перспективах дальнейшего диалога с такими "партнерами".

Президент отметил, что хоть эти признания и были неожиданными, но он не был удивлен: "Было неожиданно, потому что от политиков такого уровня (а они себя причисляли к пантеону мировых лидеров, так ведь?) все же ждешь какой-то последовательности, серьезности, основательности. С другой стороны, признания евролидеров в том, что они вышли на переговорную площадку "с фигой в кармане", не стали новостью. "Они привыкли врать, это их стиль".

Он напомнил исторические примеры обмана Запада - после победы над гитлеровской Германией одни нацисты были осуждены, другие спрятаны в США, Аргентине или Канаде; после распада СССР разоружение шло в неравных пропорциях. "Нам врали всегда", - заключил белорусский лидер.

В 2015 году Беларусь искренне готовила переговоры в Минске, видя в Западе ответственного партнера. "Мы рассчитывали, что подписанные в Минске договоренности заложат прочную основу для долговременной стабилизации", - рассказал Александр Лукашенко.

Переговоры длились 17 часов без сна, с эмоциональными спорами, но с целью остановить кровопролитие и восстановить мир. Однако, по признаниям самих Меркель и Олланда, они приехали, чтобы усыпить бдительность, накопить силы и подкинуть "поленьев в украинский костер".

"Так чего же вы сегодня обижаетесь, что Трамп вас не приглашает? Зачем ему общаться с политиками, репутация которых ниже плинтуса", - задался вопросом Президент. По его мнению, президенту США Дональду Трампу нужны партнеры и оппоненты на равных, а такие теперь в ШОС и БРИКС - новых центрах силы, которые набирают вес и с которыми придется считаться.

Александр Лукашенко упомянул саммит ШОС, где внимательно слушал Председателя КНР Си Цзиньпина. "Его глобальная инициатива - управление на основе равноправия и справедливости. Си предлагает суверенное равенство, примат международного права, многосторонность", - отметил Президент.

Это, по его словам, то, что нужно для разрешения накопившихся проблем и восстановления доверия, утраченного из-за авантюр Евросоюза. "А при тех вводных, которые имеем по итогу признаний его лидеров, доверия к нашим западным соседям нет. Я не знаю, как можно вести с ними дела в принципе", - констатировал белорусский лидер.

Мирным переговорам по Украине нет альтернативы, уверен Президент, но это должен быть открытый и уважительный диалог с учетом интересов всех сторон. "Нам остается верить, что президент Трамп действительно хочет положить конец этому конфликту", - сказал он.

Александр Лукашенко положительно оценил роль Трампа на встрече на Аляске, где тот выступил как посредник, желающий узнать позицию России из первых уст.

У главы Беларуси состоялся откровенный телефонный разговор с Трампом, во время которого они обсудили Украину: "Я изложил Трампу свое видение, свою точку зрения. Он ее выслушал. Ну а насколько наш разговор был полезен перед встречей на Аляске - это уже ему виднее".