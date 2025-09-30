Орденом Матери награждены 182 жительницы всех областей и Минска

За рождение и воспитание пяти и более детей награды удостоены работницы различных сфер деятельности. В их числе - представительницы промышленных и агропромышленных предприятий, лесного и жилищно-коммунального хозяйств, организаций строительной и транспортной отраслей, энергетики, банковской и социальной сфер, торговли, связи и туризма, органов по чрезвычайным ситуациям, учреждений образования, здравоохранения, культуры, СМИ, а также индивидуальные предприниматели и домохозяйки.