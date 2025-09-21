Посещение Жировичского монастыря, разговор с идеологами, журналистами и экспертами, вручение госнаград, переговоры и доклады - неделя Президента Беларуси как всегда была насыщенной и на события, и на инфоповоды. Что такое монастыринг и какой должна быть жемчужина православия? За что получают государственные награды в Беларуси и сложно ли говорить ответное слово Президенту?

Идеология, национальная идея и что идет на нашем телевидении - вопросы, которые тоже поднимались в повестке. Ну и конечно морской берег для белорусов. Предложение обсуждали с главой Херсонской области. Если у нас будет море, нефти не надо.

Часть побережья для санаториев, порты для наших товаров, привозить в Беларусь овощи и фрукты, закупать у нас сельхозтехнику - это только часть предложений, с которыми приехал губернатор Херсонской области во дворец 15 сентября.

Губернатор региона, экс-мэр Херсона, был им довольно продолжительный срок, ситуацию оценивает здраво. В первую очередь сейчас они нацелены на строительство и восстановление области.

От истории к современности - как уроки прошлого укрепляют единство и суверенитет Беларуси

Позиция официального Минcка - готовы оказывать поддержку.

"Мы всячески готовы содействовать вам. В строительстве, развитии сельского хозяйства, поставке необходимой техники. Я очень хорошо знаю, какое внимание уделяет Владимир Владимирович Путин развитию этих регионов. Идет приличное финансирование. Я уверен, что по цене-качеству равной продукции Беларуси у вас не будет", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Разговор с губернатором оказался достаточно продолжительным. Все это время аудиенции будет ждать глава Государственного таможенного комитета. Ситуация на границе остается не самой приятной. Польша под предлогом проведения белорусских учений эту самую границу закрыла. Хоть все и понимают, что причина не в этом. Жалко людей. Белорусская сторона делает все возможное, чтобы дискомфорт ожиданий минимизировать, начиная с электронных очередей и заканчивая подготовкой спецплощадок. Но чтобы проблему полностью закрыть, нужно, конечно, желание двух сторон.

По факту, на западном направлении с Беларусью сейчас работают три пункта пропуска - это "Каменный Лог" и "Бенякони" на въезд в Литву, "Григоровщина" в латвийском направлении. Терпят ли убытки их перевозчики? Конечно. Но, к сожалению, небольшие балтийские страны (очень хорош пример конфликта Литвы и Китая, когда официальный Вильнюс стал угрожать Пекину, в ответ на что Китай просто разорвал дипотношения и заблокировал экономическое сотрудничество) давно выбрали между здравым смыслом и политикой - политику.

"Конечно, это неприятно для людей. Главное, что мы поступаем правильно. Там, где создаются очереди по причине действий сопредельных стран, мы стараемся создать условия для ожидания в этих очередях", - заявил председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Владимир Орловский.

От истории к современности - как уроки прошлого укрепляют единство и суверенитет Беларуси

Люди, люди и еще раз люди всегда в центре внимания и нашего Президента и, вообще, на этом построена белорусская государственность. Поэтому в день вручения государственных наград во дворце всегда особенная атмосфера.

Эта церемония была особой в преддверии Дня народного единства. Президент сказал и о событиях 86-летней давности, когда белорусов упорно хотели лишить западной части. В истории нашей страны был очень тяжелый период, по сути аннексии. Разделить страну могли и события 5-летней давности. 2020-й показал, что может быть, когда часть Запада очень заинтересована в белорусских ресурсах, а у нас есть что взять.

Так вот День народного единства должен быть напоминанием, что никто не заинтересован в развитии Беларуси, кроме самих белорусов. Нынешняя военно-политическая ситуация это только подтверждает.

"Хватит нам оправдываться перед ними. Воюем мы, не воюем против них. Мы сказали им один раз и достаточно. Я думаю, они нас услышали. Мы способны дать ответ любому агрессору. Никого не стараемся завоевать, потому что не сможем завоевать, мы это прекрасно понимаем. Вокруг нас сильные государства, что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если кто-то ступит на нашу землю", - отметил Президент.

От истории к современности - как уроки прошлого укрепляют единство и суверенитет Беларуси

Сама церемония, как всегда, прошла очень торжественно. К слову, одно из награждений было по факту за прошлую должность. Такое происходит нечасто. Экс-губернатор Минской области, нынешний премьер получит из рук Президента орден Отечества III степени именно за результаты губернаторской работы.

"Когда ты ведешь приемы граждан, когда большое количество людей к тебе приходит, ты должен понимать, что ты, если что-то обещаешь, должен это выполнить. Поэтому отсюда вывод - не надо никогда давать пустых обещаний", - сказал премьер-министр Беларуси Александр Турчин.

Разговор о результатах, лучшем будущем и единстве продолжился и на следующий день - 17 сентября. Краткий экскурс в историю - в 1921 году запад нашей страны оказался в составе польского государства. Эта часть страны называлась "всходними кресами" (восточными окраинами), что по сути совпадало с названием "окраины". Происходила ликвидация белорусских школ, запрещалось православие. Никто не скрывал, что наша земля была ресурсным придатком. Люди страдали от малоземелья, от высоких налогов, от низкого уровня жизни.

Когда государственная история воплощается в семейной, очень хорошо начинаешь понимать настроение, с которым белорусы отнеслись к воссоединению земель. Об этом в том числе и позвал поговорить идеологов, историков и экспертов Президент.

От истории к современности - как уроки прошлого укрепляют единство и суверенитет Беларуси

"Мы не так давно вернули в календарь государственных праздников день 17 сентября. Удалось ли в полной мере осознать смысл, национальную значимость даты? Это вопрос, на который мы сегодня будем отвечать", - сказал глава государства.

Не подменять исторические факты - это отсылка к ученым и педагогам. Внимательно писать учебники. Поговорили о роли семьи - все-таки те, у кого есть дети, по-другому начинают смотреть на ту же безопасность в глобальном понимании этого слова. Как показывать белорусское прошлое, чтобы было понятно, что оно влияет и будет влиять на настоящее и будущее? Говорили и о политических партиях, и о разных стадиях адекватности оппозиции, и о перспективах, передаче опыта. Кто, например, может стать первым лицом в стране?

"Я будущих президентов в обществе тоже ищу и хочу видеть. Но я перебираю многие личности и вижу, что ну невозможно будет это потянуть, - сказал глава государства. - Надо время, чтобы новый человек стал Президентом, если не родился. Если у тебя нет задатков Президента от природы - в Беларуси не суйся".

Разговор занял больше 4 часов, вопросы задали все желающие, и дискуссии были довольно горячими.

От истории к современности - как уроки прошлого укрепляют единство и суверенитет Беларуси

Общий вывод в День народного единства, конечно, во многом зафиксирован в названии этой важной для Беларуси даты.

Говоря о журналистах и дате 17 сентября, для "Первого информационного" теперь это двойной праздник. Телеканал начал свое вещание ровно год назад. Глава Белтелерадиокомпании поздравил коллег прямо из дворца.

"Радостно, что канал развивается, растет. И, конечно, еще многое предстоит сделать, но я хочу сказать, что я очень горжусь людьми, которые такими силами, такими средствами делают такой канал. Это очень качественно", - подчеркнул председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Канал много делает для того, чтобы белорусы искали новости о себе у себя же. А не на новостных ресурсах, где о жизни Беларуси формируют очень субъективное мнение, которое не отражает реальность, а просто отвечает чьим-то интересам. Поэтому смотрим "Первый информационный".

Стоит также вспомнить, что у нас, белорусов, кроме всех задач, планов и текущих дел есть вера, которую мы сохранили, которую мы культивируем и которая помогает и хранит нашу Синеокую.

Жировичи в Беларуси знают все. Но не все знают, что монастырь возник после обретения чудотворной иконы Божией Матери. Паломники, верующие, монашество - место стало быстро расти. Что-то строили, что-то реставрировали. Глава государства всегда эти инициативы поддерживал и неоднократно обещал приехать.

От истории к современности - как уроки прошлого укрепляют единство и суверенитет Беларуси

Беларусь - страна многоконфессиональная. Это наше достижение - в государстве уживаются представители разных вероисповеданий. Отсюда и госпозиция поддерживать всех.

В комплекс монастыря сегодня входят пять храмов, три святых источника. Это для туристов и паломников, для них же есть гостиницы. Отдельно - братские обители для монахов. В Жировичах как будто очень близко встречается светское и религиозное. Не суть важно, приезжает человек с религиозными намерениями или просто увидеть архитектуру святыни. Само место заставляет людей задуматься о вечном, хорошем, добром - о том, что мы теряем в конкурентном мире.

Здесь же, в Жировичах, похоронен и Митрополит Филарет. Значимая для православных в нашей стране личность. Первый Патриарший Экзарх всея Беларуси. Главу государства и владыку связывали теплые отношения. Букет роз (обязательно белых) в память о Митрополите глава государства и нынешний глава Белорусской православной церкви принесли на могилу владыки Филарета.