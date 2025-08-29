Отношения c Китаем, ШОС и украинский конфликт: Лукашенко дал большое интервью Медиакорпорации Китая

Отношения Беларуси и Китая, взаимодействие нашей страны с влиятельной Шанхайской организацией сотрудничества, а также мнение Александра Лукашенко об украинском кризисе и роли Трампа (как посредника) в переговорном процессе - Президент Беларуси дал большое интервью китайской Медиакорпорации.

Оно вышло в Китае 29 августа, буквально накануне командировки Александра Лукашенко в КНР. Там на днях состоится саммит ШОС и парад Победы, куда в числе мировых лидеров приглашен глава белорусского государства.

Медиакорпорация Китая - один из крупнейших медиаконгламератов в мире. Она создана в 2018 году на базе Центрального телевидения Китая - ССТV. Вещание ведется круглосуточно на 5 языках, включая русский. Охват аудитории - свыше 1 млрд человек в Китае и за его пределами.

Интервьюировала белорусского лидера ведущая и корреспондент Медиакорпорации Китая Цзо Юнь. Она очень популярна в КНР. Корреспондент специализируется на освещении международных новостей и политических тем. Брала интервью у многих президентов. Эксклюзивное - для программы "Встреча на высшем уровне" - Александр Лукашенко дал накануне своего уже 16-го визита в Китай.

Глава государства обратил внимание, что первый раз посещал Китай еще будучи депутатом. По возвращении он предложил в парламенте внимательно присмотреться к тому пути развития, который избрала КНР.

"Простите за нескромность, тогда мной были произнесены такие пророческие слова, что за Китаем будущее. Китай нам близок по своему развитию", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, став Президентом, начал уделять большое внимание развитию сотрудничества с КНР.

Президент заявил, что предложил белорусскому народу модель развития Китая, и убедился, что был прав, поступив таким образом.

"Я частенько бываю в Китае, чтобы не потерять ту нить развития, по которой и нам приходится идти. Я очень рад, что у меня очень хорошие отношения сложились с Председателем Си Цзиньпином. Мне удалось убедить его, что Беларусь является важнейшим пунктом для Китая. И когда началась война в Украине, Китай в Европу шел широко, в том числе и через Украину. Беларусь - единственное окно в Европу, которым он всегда может воспользоваться", - добавил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Китай и Беларусь постоянно расширяют сотрудничество, добавляя новые направления.

Александр Лукашенко отправится в Китай, где на днях состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества и в том числе парад Победы.

Год назад Беларусь стала полноправной, десятой, участницей влиятельной "семьи ШОС". Аналогичный статус у Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. В числе наблюдателей и партнеров по диалогу в организации присутствуют еще почти 2 десятка стран. Изначально ШОС создавалась для укрепления безопасности, но теперь это мощное интеграционное объединение для развития экономических связей.

"Вы заявляли, что вступление в ШОС - прекрасный подарок для белорусского народа. Что значит этот подарок для Беларуси?", - задала вопрос корреспондент.

"Это очень важно для нас, как вы сказали, быть в этой семье, - заявил глава государства. - Это вдохновляет любой народ, в том числе и белорусский, что их Президент находится в этой солидной семье".

Александр Лукашенко обратил внимание, что на заседании планируется участие более 20 глав государств.

По его словам, членами ШОС являются государства, которые сегодня во многом определяют развитие планеты. Своего рода ядром являются такие мощные страны, как Россия, Китай и Индия, вокруг которых собрались другие развитые и продвинутые страны. У государств - членов ШОС достаточно технологий и рабочей силы, добавил Президент.

"У нас есть сильная валюта, юань, на который сегодня ориентируются очень многие страны, и мы в том числе. У нас уже расчетов в юанях больше, чем в долларах. Это связано и с теми санкциями, которые ввели бездумно Соединенные Штаты Америки. Рупия, российский рубль в том числе - это сильные валюты. Поэтому и в финансовом отношении мы имеем определенную мощь. Экономически, политически - без стран ШОС не может быть решен ни один из вопросов", - уверен глава государства.

На полях саммита в Китае у Александра Лукашенко запланировано множество встреч и контактов с коллегами. Это очень предсказуемо - как всегда нарасхват будет белорусский лидер и у журналистов.

Запланирована также отдельная встреча с другом Си. Любые переговоры с лидером Китая Александр Лукашенко называет сигналом для общества и для международных отношений в целом.

Александр Лукашенко назвал Китай и Россию самыми продвинутыми государствами в отношениях с Беларусью и обратил внимание на поддержку со стороны Пекина, в том числе гуманитарную. В качестве примера Президент привел Национальный футбольный стадион и бассейн международного стандарта в Минске, которые он назвал подарками белорусскому народу.

"Это тоже о многом говорит. Китай просто так ничего не делает и просто так никому ничего не дарит. Поэтому мы это очень ценим, белорусский народ это очень ценит", - заключил белорусский лидер.

Глава государства рассказал, что в последнее время американцы в переговорах с белорусской стороной поднимают вопрос сотрудничества Беларуси и Китая. Президент в этом случае отвечает, что Пекин никогда не закрывал двери перед Минском, чего нельзя сказать про Вашингтон.

"Поэтому мы с Китаем сотрудничали и будем сотрудничать. Мы никогда не предадим наши отношения и нашу дружбу с китайским народом и с китайским государством, с моим другом Си Цзиньпином, - заверил Александр Лукашенко. - В этот санкционный период, когда коллективный Запад обрушил на нас людоедские санкции, нам было бы очень сложно, если бы у нас не было России и Китая".

По словам белорусского лидера, во время переговоров он пытался убедить американцев в том, что Китай "нельзя поставить на колени или наклонить".

В сентябре 2022 года уровень двусторонних отношений Беларуси и Китая был повышен до всепогодного и всеобъемлющего стратегического партнерства. Страны сотрудничают абсолютно по всем направлениям: здравоохранение, промышленность, образование. Самые первые: ассоциация Geely и крупнейшие проекты: индустриальный парк "Великий камень" и биотехнологическая корпорация (проект по глубокой переработке зерна, который сравнивают с космосом). Такими технологиями Китай делится с единицами стран.

Один из вопросов касался Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". Главу государства спросили, какие меры планируется принять для дальнейшего повышения привлекательности этого объекта и заинтересованности предприятий из разных стран регистрироваться там для работы.

"Мне надо было китайцев убедить, что "Великий камень" - это не только китайские технологии, это все желающие. Сегодня 15 стран инвестируют и создали там предприятия. Китайцы согласились: да, мы открыты. Немцы хотят - пожалуйста, американцы хотят - пожалуйста, россияне, белорусы - приходите. Но пропуск один: вы туда приходите - высокие технологии. В противном случае тот льготный режим, который там создан, он бы мог перетянуть все наши предприятия туда (белорусские, российские...) и места бы не хватило. Но пропуск один - высокие технологии. Инвестируйте, создавайте, развивайте - вот вам льготный режим", - пояснил глава государства.

Ответил Александр Лукашенко и на вопросы относительно украинского кризиса. Телефонный звонок Трампа белорусскому Президенту, переговоры на Аляске, встреча в Белом доме Трампа с Зеленским - многие из подробностей можно услышать впервые.

"После этих встреч и серии переговоров изменилась ли ваша оценка ситуации в Украине?" - спросила Цзо Юнь.

"Мы, как никогда раньше, близки к тому, чтобы прекратить этот конфликт и договориться о мире между Россией и Украиной", - заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что абсолютно не согласен с теми выводами и заключениями, которые звучали из уст некоторых журналистов и разного рода "специалистов" по итогам переговоров на Аляске. Якобы там Путин больше получил, Трамп меньше получил..

"Если ты не понимаешь в элементарной дипломатии, то не надо давать оценки. Это разные люди, разные позиции", - сказал Александр Лукашенко.

Он пояснил, что Владимир Путин представлял одну из конфликтующих сторон, а Дональд Трамп в этой ситуации выступал в качестве посредника между конфликтующими сторонами, чтобы узнать позицию России.

"Что от этого мог получить Трамп? Его за это критикуют везде - за то, что он стал посредником. Его за это надо поблагодарить, - уверен Президент. - Он выяснил позицию России в этом конфликте. Он понял, чего хочет Россия. Но даже это он не стал говорить, потому что он не сторона этого конфликта. То, что было обсуждено, - это конкретика, по которой будут разговаривать президенты Путин и Зеленский, конфликтующие стороны".

"Украине надо сегодня остановиться, надо заключить мирное соглашение, чтобы не потерять Украину вообще", - подчеркнул белорусский лидер.

Во время интервью речь шла и конкретно о Беларуси: ее собственном, но таком непростом пути и роли Лукашенко.

"Наша страна должна развиваться по-китайски: тихо, спокойно, без рывков и революций", - отметил Президент.

"В мире нет такой страны, как мы, которая бы находилась в таком сложном положении. Когда мы разговаривали с Дональдом (по телефону 15 августа - прим. ред.), 35 минут мы где-то обсуждали некоторые проблемы… Он, наверное, не был настроен на такой разговор. Но мы заговорились, он мне обронил такую фразу: я тебе желаю, говорит, успехов, твоя страна находится в таком сложном месте и в такой сложный период, что справиться с этим может только сильный лидер", - рассказал подробности состоявшейся беседы Александр Лукашенко.

"Наверное, когда он изучал ситуацию, ознакомился с Беларусью, увидел, что у нас непросто и на востоке, и на западе. И на юге война, и на севере хватает у нас этих балтийских соседей одуревших. Он согласился с этим и сказал, что в очень сложной ситуации находится Беларусь", - добавил глава государства.

"Я часто говорю об этом, хотя мои коллеги и те, кто рядом работает, мне говорят: "Не говорите это". Я случайный Президент. Это действительно (так - прим. ред.). Я начинаю вспоминать, что было, все это оценивать и думаю: ну как народ рискнул меня, вообще неопытного человека, в то время избрать президентом? Я это, конечно, ценю, для меня это главный стимул в работе. Я не должен подвести тех, кто со мной рядом сегодня, и мой народ, я не должен его подвести", - сказал Александр Лукашенко.

Такое чувство ответственности, по его мнению, должно быть у каждого президента.

"Но у меня оно должно быть особенно. Потому что народ рискнул, избрал меня. Я должен этому народу, очень много должен. Наверное, я еще все и не отдал, что ему должен. Буду, пока я жив, это делать", - подчеркнул он.