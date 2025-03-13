Переговоры Лукашенко и Путина будут иметь практический эффект для жителей Союзного государства

Это первая зарубежная поездка Александра Лукашенко после переизбрания на пост главы государства. Традиционно переговоры с российским коллегой пройдут в Кремле.

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Сначала в формате "один на один", а затем в расширенном составе с участием членов делегаций.



Главы государств обсудят развитие сотрудничества, перспективные направления взаимодействия, совместную работу в рамках Союзного государства. Не обойдут и темы международной повестки.

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Как анонсировал официальный Кремль, переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина будут субстантивные - предметные, по существу. Все темы, которые лидеры двух государств сегодня обсудят за столом переговоров, будут иметь практический эффект для жителей Союзного государства.

Конечно, на первом месте - экономика. Сегодня Беларусь и Россия не просто союзники, а стратегические партнеры. Санкции сыграли в плюс. Создаем совместные проекты в машиностроении, сельском хозяйстве, космосе, науке, образовании. Все это привело к рекордному товарообороту. В прошлом году он практически достиг 60 миллиардов долларов. Причем вся наша продукция высокого качества и может конкурировать на мировых рынках.

Александр Немцев, политолог:

"Белорусская продукция для многих российских производителей является эталоном, примером для всего Союзного государства, для наших, в том числе производителей. Потому что многие губернаторы, многие промышленники говорят: "Надо сделать так, как в Беларуси". Это говорит о том, что тот вектор развития, который выбрала страна, в том числе с помощью Александра Лукашенко, находит свой отклик и в России".

Еще одна важная тема переговоров - безопасность. Буквально на днях Москва и Подмосковье были атакованы дронами. Есть погибшие. Беларусь, как ближайший союзник России, также подвергается провокациям со стороны своих недружественных соседей - Польши и стран Балтии. Поэтому неслучайно была утверждена Концепция безопасности Союзного государства. Также страны заключили Договор о гарантиях безопасности в рамках объединения.

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Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова:

"Европейцы активно готовятся к войне против РФ и Беларуси. Потому что две наши страны их не устраивают, в первую очередь тем, что они суверенны и сами решают, что им делать в сфере внешней и внутренней политики. Россия и Беларусь ни под чью дуду не пляшут, и именно это не устраивает европейцев. Поэтому нам надо с такими же темпами, а может и опережающими, совершенствовать свою систему коллективной безопасности, чтобы наша совокупная мощь удерживала европейцев на расстоянии".

Скорее всего, будут обсуждаться вопросы недавних переговоров США и Украины. Например, насколько предложенные условия по урегулированию конфликта приемлемы для российской стороны, а также милитаризация Европы.