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Переговоры президентов Беларуси и Кубы пройдут 25 июня во Дворце Независимости

Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Он будет находиться с официальным визитом в Беларуси. Встреча двух лидеров пройдет завтра, 25 июня, во Дворце Независимости.

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Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель Бермудес обсудят шаги по дальнейшему укреплению двустороннего диалога с акцентом на развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.

Главы государств рассмотрят вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействие двух стран на многосторонних площадках.

Программой официального визита президента Кубы в Беларусь запланировано посещение предприятий машиностроительной и фармацевтической отраслей, а также участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.

КубаПрезидент Беларуси