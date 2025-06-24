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Переговоры президентов Беларуси и Кубы пройдут 25 июня во Дворце Независимости
Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Он будет находиться с официальным визитом в Беларуси. Встреча двух лидеров пройдет завтра, 25 июня, во Дворце Независимости.
Александр Лукашенко и Мигель Диас-Канель Бермудес обсудят шаги по дальнейшему укреплению двустороннего диалога с акцентом на развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества.
Главы государств рассмотрят вопросы глобальной и региональной повестки дня, взаимодействие двух стран на многосторонних площадках.
Программой официального визита президента Кубы в Беларусь запланировано посещение предприятий машиностроительной и фармацевтической отраслей, а также участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета.