Перцов рассказал о запланированных встречах Президента Беларуси со студентами региональных вузов

Заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов рассказал, что у белорусского лидера запланирована серия встреч со студентами не только различных специальностей, но и различных региональных вузов, сообщает БЕЛТА.

"Первая встреча, как вы помните, состоялась со студентами витебских вузов. На очереди прорабатываются такие же встречи в других региональных вузах страны", - сказал Владимир Перцов.