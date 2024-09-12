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Перцов рассказал о запланированных встречах Президента Беларуси со студентами региональных вузов

Перцов рассказал о запланированных встречах Президента Беларуси со студентами региональных вузов

Заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов рассказал, что у белорусского лидера запланирована серия встреч со студентами не только различных специальностей, но и различных региональных вузов, сообщает БЕЛТА.

"Первая встреча, как вы помните, состоялась со студентами витебских вузов. На очереди прорабатываются такие же встречи в других региональных вузах страны", - сказал Владимир Перцов.

Кроме того, подчеркнул заместитель главы государства, работают много информационных групп в рамках единых дней информирования, круглых столов и диалоговых площадок.

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