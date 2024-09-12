3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Перцов рассказал о запланированных встречах Президента Беларуси со студентами региональных вузов
Заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов рассказал, что у белорусского лидера запланирована серия встреч со студентами не только различных специальностей, но и различных региональных вузов, сообщает БЕЛТА.
"Первая встреча, как вы помните, состоялась со студентами витебских вузов. На очереди прорабатываются такие же встречи в других региональных вузах страны", - сказал Владимир Перцов.
Кроме того, подчеркнул заместитель главы государства, работают много информационных групп в рамках единых дней информирования, круглых столов и диалоговых площадок.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов