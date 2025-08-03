Неделя выдалась насыщенной на события. Переговоры на Валааме, международная повестка: встреча с тюменским губернатором и министром иностранных дел Эфиопии и сразу после обсуждение текущих дел с нашими дипломатами. На этой неделе у Президента не было выходных.

Ключевых вопросов сейчас два. Один постоянный- продвижение белорусских товаров по всему миру. Чтобы это получалось, должны работать все. Иногда не самыми типичными методами. Это так и прозвучало во время большого разговора с белорусскими дипломатами, которые на этой неделе слетелись в Минск.

И второй вопрос - конечно, ситуация в регионе. На Валааме обсуждали и последние российско-украинские переговоры, и роль Беларуси в этом процессе. Речь идет о так называемом формировании архитектуры безопасности в Европе. Кремль изначально стоял на этих позициях - "без НАТО на границах" - это требование меняться не будет.

У журналистов на Валааме была возможность не по регламенту, в том числе по времени, задавать вопросы, президенты были готовы комментировать. Об этом, официальной повестке и темах в кулуарах смотрите в рубрике "Время Первого".

В пятницу первый борт улетал из Минска довольно рано. Журналисты были в формате быстрых сборов. Мероприятие во Дворце накануне было объемным, на нем присутствовало огромное количество дипломатов со всего мира. Разговор был очень предметным - не о достижениях, а о том, что еще надо делать.

Поездка на Валаам, сотрудничество с Эфиопией - чем была насыщена неделя Президента news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7710b457-3035-4b2d-9ad0-2e72c180b43f/conversions/93d5fe0d-5987-4d05-b24c-9b758483ea78-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7710b457-3035-4b2d-9ad0-2e72c180b43f/conversions/93d5fe0d-5987-4d05-b24c-9b758483ea78-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7710b457-3035-4b2d-9ad0-2e72c180b43f/conversions/93d5fe0d-5987-4d05-b24c-9b758483ea78-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7710b457-3035-4b2d-9ad0-2e72c180b43f/conversions/93d5fe0d-5987-4d05-b24c-9b758483ea78-xl-___webp_1920.webp 1920w

Валаам - место силы. Географически Валаам - это остров на Ладожском озере. История присутствия монашества здесь непростая, с XIV века есть документальная история монастыря. В Русско-финскую и Великую Отечественную войну отсюда чудом вывозили на сохранение святыни. Дальше был сложный этап для Валаама, когда здания монастыря были отданы сначала под школы боцманов, потом функционировали как дом инвалидов. Восстанавливать мужской монастырь в своем основном значении стали только в 1989 году. Все, что его касается, во многом покрыто тайной с точки зрения иеромонашества. Это постриг, серьезные ограничения, совсем другое восприятие мира и большая мудрость, которая передается поколениями.

Лукашенко и Путин не впервые на Валааме вместе посещают православные святыни. И хоть выглядит это все достаточно неформально, работа идет и внешняя, и"внутренняя".В таких местах просто не бывает по-другому. Вместе президенты в храме Смоленской иконы Божией Матери поставили свечи за мир.

Формат общения с журналистами тоже был не совсем стандартным. Вопросы не регламентировались по времени. Беларусь и Россия сегодня пришли к товарообороту в цифре больше 50 млрд долларов. Такая экономика - результат, конечно, в первую очередь хороших отношений глав государств. Второй темой для обсуждения стали российско-украинские переговоры.

"Для того чтобы подойти к решению вопроса мирным путем, нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши. В целом реакция украинской стороны была позитивной. Договорились искать компромисс", - отметил Президент России Владимир Путин.

Поездка на Валаам, сотрудничество с Эфиопией - чем была насыщена неделя Президента news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f2a93c3-4cc1-4b4c-b6aa-bde218b6b5aa/conversions/f000d6c4-e58c-4f2e-ae54-6d738a815abf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f2a93c3-4cc1-4b4c-b6aa-bde218b6b5aa/conversions/f000d6c4-e58c-4f2e-ae54-6d738a815abf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f2a93c3-4cc1-4b4c-b6aa-bde218b6b5aa/conversions/f000d6c4-e58c-4f2e-ae54-6d738a815abf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7f2a93c3-4cc1-4b4c-b6aa-bde218b6b5aa/conversions/f000d6c4-e58c-4f2e-ae54-6d738a815abf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Украина в этом вопросе - страна подневольная, причем не Зеленскому. Если4 года назад зависимость от Европы и Америки еще как-то вуалировали, объясняя войну именно попыткой Украины защитить свой суверенитет, то сейчас ни о каком суверенитете речи уже даже публично не идет. 10 лет назад для контроля за своим финансированием Европа создала в Украине так называемые "независимые антикоррупционные органы", которые никак с коррупцией не борются, но присутствие Запада обеспечивали. 22 июля их хотели упразднить, а 31 июля уже даже на бумаге вернули все "как было". Вот такая независимость.

Сложно с украинцами говорить, но обмен пленными и телами - тоже важный процесс, и все-таки результат переговоров. Кстати, занимаются этим белорусы.

"Мы одинаково ко всем относимся. Кто-то ранен, кто-то еще чего-то... Всех желающих мы в больницу сразу, если срочно надо оказать помощь. А такие люди есть", - сказал Президент Беларуси.

При этом речь идет не только про обмен военнопленными, но и про передачу тел погибших военнослужащих. По словам Александра Лукашенко, в этом вопросе украинцы доверяют только белорусам. "Нас попросили россияне, украинцы. Согласились с этим. Мы это делаем. Надо будет, предложат еще", - заключил он.

Александр Лукашенко заметил, что Часов Яр открывает дорогу на Краматорск. "Я это к чему говорю... Украина должна сегодня бегом просить его: Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся", - уверен он.

Как заканчиваются все войны? Иногда капитуляцией, иногда сложным компромиссом или перемирием на односторонних условиях победителей или на стадии "заморозки" конфликта. Вариантов мировая история знает не один. Вопрос еще важнее - как будет восстанавливаться Украина. Вопрос риторический и все равно будет касаться, как и касается сейчас всех славянских народов.

Поездка на Валаам, сотрудничество с Эфиопией - чем была насыщена неделя Президента news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86e0505f-5841-45d9-8ca0-0c2ee753cc60/conversions/34c43a08-e74c-4ada-be5c-0df2e991f454-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86e0505f-5841-45d9-8ca0-0c2ee753cc60/conversions/34c43a08-e74c-4ada-be5c-0df2e991f454-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86e0505f-5841-45d9-8ca0-0c2ee753cc60/conversions/34c43a08-e74c-4ada-be5c-0df2e991f454-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/86e0505f-5841-45d9-8ca0-0c2ee753cc60/conversions/34c43a08-e74c-4ada-be5c-0df2e991f454-xl-___webp_1920.webp 1920w

Переговорами с союзниками закончилась неделя главы государства и с этой же "географии" началась. В Минск прилетел губернатор Тюменской области. Самый нефтяной регион России завязан в том числе на белорусском оборудовании для нефтедобычи.

Беларусь видит два пути увеличения товарооборота - расширять номенклатуру поставок (как минимум городского и спецтранспорта) и поиск нефти на белорусской территории.

"Я как-то не могу поверить, что, добывая когда-то больше 8 млн т в советские времена, мы сегодня скатились до 2 млн т, - отметил Президент. - Нам нужны такие независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос, в каком направлении нам здесь развиваться".

У тюменской стороны в этой теме компетенций, конечно, больше, так что помогут.

Если с утра первый, кого вы видите во Дворце Независимости, министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков, то ждите гостей. На этой неделе, журналистам показалось, что глава внешнеполитического ведомства из резиденции практически не выходил. Уже в начале недели было анонсировано, что в Минск едут дипломаты из всех белорусских представительств в мире, чтобы поговорить о том, что нужно сделать, упростить работу, где самые сложные рынки и в чем их сложность. В момент подготовки мероприятия в Минск приехал глава МИД Эфиопии.

Беларусь рассматривает Эфиопию как вход в Африку. Оттуда открывается доступ на огромный рынок - Эритрея, Сомали, Джибути, Кения, Судан. Кроме того, Эфиопия является членом Африканского союза, между участниками свободная торговля. И самое главное - хорошие равные взаимоотношения на примере одной страны формируют репутацию обо всем регионе. Белорусам можно доверять и с белорусами можно работать.

С главой правительства Эфиопии наш Президент встречался на полях саммита БРИКС в Казани. Тогда договорились о визите специалистов Эфиопии в Беларусь, чтобы определиться с направлениями сотрудничества и начинать готовить кадры.

"Мы готовы поставлять весь комплекс необходимой машиностроительной продукции для Эфиопии. Мы готовы поставлять вам весь комплекс сельскохозяйственной техники и оборудования. Кроме этого, мы готовы передавать вам соответствующие технологии и обучать ваших людей этим технологиям", - назвал некоторые направления сотрудничества с Эфиопией Александр Лукашенко.

Куда двигаться, понятно, дело только в темпах. И практически сразу после переговоров с Президентом Гедион Тимотевос улетел в Адисс-Абебу. В это же время оттуда и не только в Минск начали летать белорусские посланники. Общее количество прибывших дипломатов - больше 100 человек. Раз в год они вот так массово приезжают домой. Это и командировки, и обучение, кто-то совмещает с отпуском. Но сверхцелью являются поездки предприятия и переговоры, чтобы проще двигать экспорт.

Поездка на Валаам, сотрудничество с Эфиопией - чем была насыщена неделя Президента news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d033e51-d447-47c1-a603-03f1f1ce1566/conversions/ccb218c1-a481-4f58-b5ef-6a472508f098-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d033e51-d447-47c1-a603-03f1f1ce1566/conversions/ccb218c1-a481-4f58-b5ef-6a472508f098-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d033e51-d447-47c1-a603-03f1f1ce1566/conversions/ccb218c1-a481-4f58-b5ef-6a472508f098-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d033e51-d447-47c1-a603-03f1f1ce1566/conversions/ccb218c1-a481-4f58-b5ef-6a472508f098-xl-___webp_1920.webp 1920w

Казахстан и новоиспеченный посол там - экс-глава МАРТа Алексей Богданов - был в центре внимания во время этой встречи. Вообще за последние полгода в МИДе было немало назначений. Все вернулись уже с определенным опытом. Юрий Ярошевич, например, экс-начальник службы госпротокола был назначен послом в Израиле. И почти сразу оказалось, что назначен в очень непростое время.

"Шестой день я нахожусь в своей любимой стране. И шестой день я испытываю необыкновенное чувство умиротворения и обыкновенного человеческого счастья, когда знаю, что ночью меня не разбудит сирена. И что в Беларуси никогда не придет смс о том, что произошел взлет ракеты рядом и скоро она может прилететь в тот район, где я нахожусь. Это нужно ценить", - подчеркнул Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Израиле Юрий Ярошевич.

Совсем скоро в миссию отправится и новый посол Беларуси в Кении Дмитрий Красовкий.

Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 183 странами мира. За рубежом у нас 74 дипломатических и консульских представительства в 57 странах. А с учетом аккредитации послов по совместительству Беларусь представлена в более чем 90 государствах. Результат их работы измеряется именно в экспорте.

"Мы средняя, небольшая по европейским меркам страна с открытой экономикой, ориентированной на экспорт. Поэтому наращивание эффективности внешней торговли - безусловные приоритеты, без чего нам никак не выжить. Эту нашу уязвимость пытаются использовать против нас и экономические конкуренты, и политические оппоненты", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Поездка на Валаам, сотрудничество с Эфиопией - чем была насыщена неделя Президента news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e4f54f3-dec0-4bc2-8a5a-c9ed85671b5d/conversions/b5a59460-8ee7-4a47-bf9f-914cd6ec366e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e4f54f3-dec0-4bc2-8a5a-c9ed85671b5d/conversions/b5a59460-8ee7-4a47-bf9f-914cd6ec366e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e4f54f3-dec0-4bc2-8a5a-c9ed85671b5d/conversions/b5a59460-8ee7-4a47-bf9f-914cd6ec366e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3e4f54f3-dec0-4bc2-8a5a-c9ed85671b5d/conversions/b5a59460-8ee7-4a47-bf9f-914cd6ec366e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евросоюз за последние пять лет наштамповал 18 пакетов санкций. Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году принял 5, потом 4, потом 3.Белорусы адаптировались. Позиция "санкций нет" подразумевает, что нельзя на них сослаться. Мол, не получается потому что санкции. Выстраиваются новые пути, находятся новые рынки.

"Поставленная мной задача переориентировать в дружественные государства экспортные потоки на сумму 14 млрд долларов, выпавшие с западного и украинского направлений, в целом выполняется", - заметил глава государства.

Какая по итогу у белорусов в этом вопросе стратегия? Защищать рынок Союзного государства от товаров из третьих стран. Запустить единую промышленную политику с допуском и конкурсами, с координацией, чтобы не было дублирования. Развить новые сегменты экономики, включая авиа- и судостроение, атомную энергетику и космическую промышленность. Плюс открывать мультибрендовые центры в российских регионах.

Президент отметил, что Беларусь свою долю на российском рынке не отдает и жестко защищает, стремится увеличивать продажи и закрепляться за счет кооперации и высокого сервиса. "Но если рынок "схлопывается", нужно оперативно диверсифицироваться. Благо есть куда", - сказал Президент.

Поездка на Валаам, сотрудничество с Эфиопией - чем была насыщена неделя Президента news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21bee668-a712-45b6-8b02-2cfc4056c5da/conversions/d2022bfc-daf0-40e6-a67b-696a1f07a1ee-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21bee668-a712-45b6-8b02-2cfc4056c5da/conversions/d2022bfc-daf0-40e6-a67b-696a1f07a1ee-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21bee668-a712-45b6-8b02-2cfc4056c5da/conversions/d2022bfc-daf0-40e6-a67b-696a1f07a1ee-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21bee668-a712-45b6-8b02-2cfc4056c5da/conversions/d2022bfc-daf0-40e6-a67b-696a1f07a1ee-xl-___webp_1920.webp 1920w

А дальше наши товары нужно продвигать на рынке ЕАЭС, БРИКС И ШОС. Китай, Индия, Пакистан, Бразилия, ЮАР, ОАЭ, Эфиопия, Египет. Вообще вся Африка нуждаются. Это рынок в миллиардных объемах просто по количеству людей, которых нужно кормить одевать, лечить и обеспечивать работой.

"Еще раз говорю: для меня посол и посольство - это не про политику. Это экспорт, прежде всего, продукции (торговля) и новые инвестпроекты (технологии и рабочие места). Только так мы будем вас оценивать. Постоянно вам говорю: в мире много свободных денег и капиталов, но их надо уметь взять. Приводите их в Беларусь", - поручил Александр Лукашенко.