Польша сорвала предварительную договоренность об обмене с Беларусью, заявил Лукашенко

Польша сорвала предварительную договоренность об обмене с Беларусью. Заявления об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщает БЕЛТА.

"У нас с поляками были контакты. Они просят там этих Почобутов (осужденный в Беларуси Анджей Почобут. - Прим. БЕЛТА), шпионов признают. Они задержаны. "Отдайте (просит польская сторона. - Прим. БЕЛТА)". Мы им говорим: "Ну хорошо, там 2-3 человека наших есть. Возвращайте. Произведем обмен". Тоже же семьи и так далее. Разведка была, есть и будет. Я признаю это, уважаю. Хорошо, обменяем. Почобута хотите - мы готовы пойти и на это. "Ой, спасибо вам и прочее, мы готовы с вами разговаривать, мы открываем пункты пропуска, еще чего-то", - рассказал глава государства о существовавших предварительных договоренностях.

Однако, по его словам, позиция польской стороны изменилась. "Вчера к ночи мне докладывает КГБ: "Нет, они отступили от этой позиции в знак солидарности с Литвой за эти вот шарики". Я говорю: передайте им привет. Отступили - ну и мы отступим. Мы на паузу ставим. Когда созреете - приходите, будем с вами разговаривать".

"Мы открыты к этому диалогу и разговору без нагнетания ситуации. Не потому, чтобы лоб в лоб. Это не надо. Я не сторонник этого. Всегда надо искать компромиссы. Но отступать можно до стенки, пока ты не упрешься во что-то. Ну, я отступаю. Но эта стенка - все, - заявил Александр Лукашенко. - И потом, если ты им делаешь какие-то шаги (навстречу. - Прим. БЕЛТА), человеческие шаги, они это не понимают. Они это понимают как слабость. И американцы, и все другие. Да не в слабости дело. А дело в том, что я не могу дальше отступать. Не могу".

"Я американцам говорю: у меня свои люди есть, которые оценивают меня по конкретным шагам. Они видят: "А, Лукашенко там это отступит, этого, этого освободил… А зачем, а не надо, пускай бы сидел". А они же не обладают той информацией, а я глаза в глаза не могу им все это рассказать", - добавил белорусский лидер.

Как сообщалось, Польша заявляла о готовности открыть в ноябре пункты пропуска в Бобровниках и Кузнице на границе с Беларусью. Однако затем отложила это на фоне решения Литвы на месяц полностью закрыть автотранспортную границу с Беларусью. Литва же в свою очередь мотивировала закрытие границы в том числе инцидентами с залетом с территории Беларуси метеорологических зондов, которые использовались для контрабанды сигарет.