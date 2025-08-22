Президент Беларуси ответил на вопрос о своем стремлении организовать переговоры между РФ и Украиной

22 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам, что не стремится любыми способами добиться того, чтобы организовать переговоры по урегулированию конфликта в Украине в Минске. Но если стороны об этом договорятся и захотят их провести в Беларуси, белорусская сторона сделает все необходимое. Об этом пишет БЕЛТА .

Александр Лукашенко сказал, что не болеет "хотелками" организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского в Минске, хотя это было бы идеальным местом для них. Но если российская и украинская стороны договорятся и решат сюда приехать - в Беларуси хоть завтра все организуют на должном уровне.