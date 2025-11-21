Президент Беларуси: Без науки не может быть суверенной, независимой страны

Большой разговор о науке состоялся 21 ноября во Дворце Независимости в Минске. Президент Беларуси провел совещание, в котором участвовали не только ученые, но и промышленники, правительство, губернаторы - все, кто так или иначе отвечает за фундаментальные разработки и прикладную науку.

Без науки не будет страны! Именно она должна стать настоящим драйвером развития Беларуси. Но для этого требуется большая экономическая отдача и внедрение разработок в реальный сектор.

Стратегия определена - важна тактика, отметил Президент. Александр Лукашенко не раз анонсировал эту встречу, чтобы сообща выработать предложения по дальнейшему развитию.

Анализ деятельности Академии наук показал: в работе есть очевидные пробелы, но потенциал позволяет генерировать разработки мирового уровня. В наш стремительный век раскачиваться некогда: наступило время конкретных дел, подчеркнул Александр Лукашенко, иначе растопчут.

Говорили и о внедрении, и о финансировании. Все озвученные вопросы и проблемы поручено правительству детально рассмотреть и внести согласованные предложения до 1 января.

Большое совещание с учеными Президент анонсировал не один раз. Эта тема на слуху последние полгода - столько времени прошло с назначения нового главы Президиума Академии наук. Тогда им стал Владимир Караник, пообещав главе государства, что к новому году систему работы НАН пересмотрят и приведут в порядок. Это совещание стало как раз конкретным планом для стратегии и тактики, которую выбирает белорусский научный мир на годы вперед.

Связь науки и практики

"Надо почаще собираться и разговаривать об этом, чтобы практики говорили, что надо от науки. В медицине, я считаю, проще всего, потому что созданы РНПЦ, где есть и наука, и практика. Ты понимаешь, что надо практике, и активно идут научные разработки", - высказала мнение директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси Людмила Макарина-Кибак.

На что рассчитывают молодые ученые?

Такого же результата хотят от промышленников - тех, кто создает машины, станки, роботов для того же сельского хозяйства. И, конечно, большей отдачи от молодых ученых. Поднимали и вопрос зарплат. Сколько можно сегодня заработать в науке?

Ольга Мастицкая, научный сотрудник Института физико-органической химии НАН Беларуси:

"Наверное, от полутора тысяч до не знаю какого предела. Какие-то разработки делаем, регистрируем лекарственные препараты. Главное - трудится, изучать новое, и все получится".

Как сделать максимально рабочей цепочку "идея - разработка - тест - ввод нужного стране в производство - хорошие зарплаты" - об этом в первую очередь говорили на совещании. Поэтому и в зале не только ученые, но и люди из отраслевых организаций, и губернаторы, и члены правительства.

Президент появился точно по времени, о пунктуальности в деталях и больших делах разговор зашел чуть позже. Начали же с другой популярной в последнее время темы: роста статуса ученого.

Обращаясь к участникам совещания, Александр Лукашенко напомнил, что ранее не единожды анонсировал эту встречу. Нынешний председатель Президиума Национальной академии наук предложил провести совещание в формате встречи, а не съезда, как это было раньше.

"Я вот неделю думаю, как мне ваш статус повысить. Никто, кроме самого ученого, статус повысить не может. Это должны сделать вы", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко задал прямой вопрос: где тот ученый, имя которого гремит пусть не на весь мир и даже не на постсоветское пространство, но хотя бы на Беларусь?

"Это не только ко мне вопрос, но и к вам - статус ученого. Запомните, не повысите его - никакого у вас статуса не будет. Статус не зарплата и деньги. Это ваш уровень как ученого. Поэтому статус ученого ищите в себе", - подчеркнул белорусский лидер.

Рассуждая о статусе ученого, Александр Лукашенко провел параллели с аналогичным вопросом в отношении милиции и военных, который остро стоял в 1990-е годы. Глава государства отметил, что тогда он лично способствовал повышению их статуса, и готов делать это сейчас в отношении ученых. Но милиция и военные в сложный период 2020 года своими действиями сами обозначили свой статус, встав на защиту страны и общества. "Они тем самым подняли свой статус на высочайший уровень. Может, то время не пришло, может, "2020-й год" для ученых не наступил, когда вы статус свой поднимете", - заявил он.

Примеры из реального сектора экономики

Примеры, которые привел Президент из сектора реальной экономики, выборочные, но если говорить о их влиянии на уровне страны, то они либо помогают разным отраслям, либо существенно бьют по ним. И позиция "ученые ничего не смогли сделать" бьет особенно больно.

Финансирование науки в 2026 году планируют увеличить на 22 %

Финансирование науки в 2026 году в Беларуси планировалось увеличить на 22 %, при этом еще подняв наукоемкость ВВП в два раза - это тоже про помощь в создании научных разработок, в поддержку стартапов, основанных на знаниях. Это про вкладывать - и в Беларуси этот вопрос даже в самые сложные годы для молодого государства ребром не стоял. Другое дело, что никто не будет платить просто так, как, собственно, просто так нельзя и увеличить наукоемкость ВВП.

Лукашенко: Встаньте и скажите, кому не заплатили за научные открытия

Речь зашла и об оплате труда ученых. Здесь Президент заметил, что от людей науки требуется вполне конкретный результат. "Встаньте и скажите, кому мы не заплатили за великие открытия? Если такие люди есть, немедленно рассмотрим ваши заявления и примем соответствующее решение, - заявил глава государства.

"Может быть, вы великие беспилотники изобрели, и их нельзя ни задержать, ни посадить, ни сбить. Или может быть противоядие к этим беспилотникам. Или в ракетном производстве чудо сделали какое-то. Расскажите, ученые, что вы сделали для того, чтобы наша страна могла чем-то гордиться? Или вы IT-технологии какие-то внедрили? И где они? Или вы, может быть, робот изобрели для доения коров? Самый современный, самый лучший в мире. Вы его изобрели? - задал несколько вопросов белорусский лидер. - Для меня это актуально. Потому что из села высасываем каждый год, уже там никого не осталось. Завтра некому будет коров доить, а молоко любим все и молочные продукты, и гордимся".

"Вице-премьера позвал, говорю: "Умри, но сделай робот на своей ферме. Маленький поставим, чтобы посмотреть, как работает, - отметил Президент. - Обычная доярка обслуживает".

"Вот вам и статус, и зарплата, и деньги, если хотите откровенного разговора с моей стороны, - добавил он. - Путь долгий от идеи и воплощения этого пресса на поле. Я это понимаю. Изобретите схему, где мы вас проавансируем, пока вы не создадите конечный продукт - этот пресс, доильную установку или еще что-то".

"А когда изобретете лекарство от онкологии, чтоб у нас не врачи будут корячиться в операционной, а таблетку дали - здоровый человек, тогда все: полгосударства забирайте. Вы люди ученые. Вы от меня требуете. Где вы видели, чтобы просто так кому-то платили? Авансируем, но под гарантии, под обязательства какие-то. Я задаю вам ту колею, в которой мы сегодня должны с вами обсуждать проблему, что мы чего-то не сделали, мы что-то не достигли. Давайте достигать", - сказал Президент.

Время конкретных дел

За кем будущие прорывы? Средний возраст ученых НАН 46 лет. Мы не говорим про академиков, 45 лет - это уже возраст доктора наук. Не младший научный сотрудник. При этих условиях, насколько быстро нужно омолаживать кадры и нужно ли делать это принципиально - вопрос стоит ребром.

Опять-таки частные примеры, но в Беларуси нередко в последнее время, например, на позиции руководителей тех же вузов становятся люди в возрасте 37-38 лет. И тут уже встают управленческие вопросы: насколько подготовлен этот человек с точки зрения того, что он автоматически становится лидером мнений и начинает управлять людьми.

Патриотизм в науке

Александр Лукашенко остановился и на таком вопросе, как предоставление высоких должностей молодым ученым, следуя принципам омоложения научной среды. "Назначили несколько новых ректоров и осуществили мониторинг коллективов прежде всего. Как же они там работают? Позорище. Обнаглели, зажрались, иначе не скажешь. Доходило до того, что ректор назначает совещание - не глупее его люди... На 2 часа опоздать может, а то и вообще не прийти, - заявил он. - Мы с вами назначили совещание. На сколько минут я опоздал? А это не только из уважения к вам, но и потому, что через меня вы смотрите на всю страну. И если Президент такой, так и страна такая".

Еще один пример, когда, по мнению Александра Лукашенко, ученые могли по-настоящему проявить себя - это период пандемии. Глава государства призывал пройти это сложное время, не поддаваясь на призывы остановить работу предприятий и экономику в целом. У такого подхода было достаточно критиков, в том числе внутри страны, но со временем правоту и верность подхода белорусского Президента признали и за рубежом. "А где были вы, ученые? Почему вы не принесли мне эту или другую идею? - спросил он. - Встает вопрос, какой вам нужен статус? Как вы работаете на свою страну?"

"Как вы работаете на свою страну? Вот деятели, о которых я говорил, они сидят, великие ученые, мнят себя на Западе. Так поезжайте! 100 с лишним тысяч уехали, не знают, как вернуться. Каждый день мне пишут: "Простите, Александр Григорьевич, мы заблудшие". Я говорю: "Обращайтесь к Шведу, там комиссия есть, она принимает решения. Вы перед всем народом опозорили народ, меня и прочее. Идите к народу. От народа комиссия. Пусть принимает решения". В чем я не прав? Вы же хотите жить в суверенной независимой стране. Без науки не может быть страны. И сегодня такой момент, когда наука архиважна. Вы к этому готовы? - спросил белорусский лидер. - Если готовы, давайте без амбиций и понтов начинать работать. Дмитрий Николаевич, этих так называемых управленцев от науки, которые не уважают своих подчиненных, гнать, пока у нас есть власть. Пусть едут на Запад. Сначала посуду помоют, а потом будут изобретениями заниматься. Вот и весь мой вам сказ".

Политика безопасности подготовки кадров

Все это политика безопасности в том числе. Научные разработки ведь очень хорошо "сливаются", если человек стремится работать и видит свое будущее в другом государстве. Так какой смысл учить его и поддерживать его проекты внутри страны. Этот вопрос решает для себя не только Беларусь. Весь мир борется с интеллектуальными утечками. Поэтому насколько бы не были творческими и перспективными люди в этой сфере, желание работать на Беларусь также важно.

Стратегия определена - нужна тактика

Глава государства подчеркнул, что сейчас важна не только стратегия, но и тактика. "Время конкретных дел, потому что время выбрало нас. И за нас никто это не сделает. Мы не можем это "наследство" оставить нашим детям", - подчеркнул белорусский лидер.

В этой связи Президент высказался про роль ученых (прежде всего преподавателей) в воспитании молодежи: "Многое зависит от вас, ученых, которые занимаются образованием. Это будущая элита. И от ректоров многое зависит. Подумайте над теми вопросами, которые я поднял, и о том, что я сказал. И давайте поговорим в этом ключе".

Первое слово будет у нынешнего руководителя академии. Экс-глава ученых тоже в зале. Поэтому сразу о проблемах. Сокращается число кандидатов и докторов наук, в целом количество исследователей. Изнашивается оборудование. Но ключевая проблема все-таки по-прежнему в связке "наука - промышленность".

Роль предприятий в научных открытиях

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

"Инновационность, ВВП - это не только, а в большинстве стран и не столько затраты государственного бюджета. В исследованиях и разработках прикладного свойства драйвером должен быть реальный сектор экономики вне зависимости от формы собственности. А как наглядно демонстрирует приведенный слайд, величина затрат предприятий и организаций на инновации в отдельном исчислении в последние годы имеет отрицательную динамику. Соотношение бюджет к реальному сектору экономики практически составляет 50 на 50. А в большинстве развитых стран это 1 к 2 и 1 к 3. Причем одна доля бюджета - и большая часть реального сектора экономики. Внедрение инноваций, новых технологий - это в первую очередь задача субъекта хозяйствования, а не бюджета. Без этого трудно добиться повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Низкий процент коммерциализации результатов исследований и разработок. Еще один признак недостаточной эффективности функционирования научной сферы. Менее 2 % по системе Национальной академии наук Беларуси".

Что касается денег ученым, от главы НАН прозвучит четкое предложение, как убрать "уравниловку", создав четкие критерии надбавок для исследователей. Возвращаясь к вопросам дисциплины, а значит и регламентов - на доклад у Владимира Караника было 15 минут.

Александр Лукашенко поручил премьер-министру рассмотреть соответствующие вопросы в правительстве с привлечением при необходимости других ответственных. "По всем вопросам принять решения. По всем! До 1 января мне доложить для того, чтобы я это формализовал. Естественно, ваши предложения (главы НАН - прим. ред.) лягут в основу", - поручил он.

Президент подчеркнул, те акценты, которые он расставил в начале совещания в части статуса ученых, результативности их работы и в целом роли науки для будущего развития страны, должны быть обязательно учтены в итоговом варианте предложений.

"За мной задержки не будет. Обещаю, что в течение суток все внесенные вами документы и правительством будут подписаны, и Президентом. Надо, чтобы с 1 января мы начали работать", - заверил глава государства.

Обеспечить скорость экспериментов

Максимально убрать сложную документацию - этого тоже хотят от ученых. Если разработки, то без бумажных препонов. Обоснования понятные. Не диссертации ради диссертаций. Касается и гуманитариев, и инженеров. То же самое и в реализации этих проектов, чтобы разработка документации не выходила дороже и длиннее, чем сам запуск проекта.

"Примем решение по всем вопросам - и по численности, и остепененности, и старению кадров и прочее. Пусть будет 10 настоящих, чем сотня просто академиков, член-корреспондентов или кандидатов особенно и докторов", - сказал Президент.

Принципы работы ВАК

У Высшей аттестационной комиссии по кадрам свои вопросы, а скорее по темам, которые они выбирают для защиты. ВАК подчиняется напрямую Президенту, академией не ангажирован. 19 ноября были присуждены звания пяти новым докторам наук. И такая работа ведется постоянно. Пройти ВАК в Беларуси сложно. Но даже при этих условиях что настораживает?

Александр Гучок, председатель Высшей аттестационной комиссии Беларуси:

"Недопустимо стирание грани между наукой и ненаукой как способ создания массовости в движении к получению ученых степеней и таким образом псевдовоспроизводства научных кадров. Еще хуже, когда мы имеем дело с имитацией научной деятельности, когда под видом результатов научных изысканий подаются различного рода компиляции и интерпретации уже известных достижений. Поэтому снижать нормативные требования к диссертациям недопустимо. А чтобы у нас было больше научных работников высшей квалификации, надо усилить научную составляющую подготовки в структуре научно-ориентированного образования и не допустить необоснованного роста показателей количества аттестуемых лиц, среди которых ученых может оказаться не так уж и много".

Председатель ВАК отметил, что не может не вызывать тревогу диспропорция среди защищаемых диссертаций в сторону работ социально-гуманитарного профиля по отношению к естественно-научным и техническим дисциплинам, которые являются критически важными для технологического суверенитета страны. "Можно констатировать практически полное отсутствие защиты диссертаций по таким приоритетным направлениям, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, робототехника, энергетика будущего, беспилотные технологии", - подчеркнул он.

С этим сложно не согласиться. В век информационных технологий никто не отрицает искусство или лингвистику, но все-таки управляют миром биологи, физики и математики.

"Нам нужно не количество, а качественно ученых, которые способны создавать если уже не школы, но хотя бы своих учеников иметь, последователей, чтобы были по тем направлениям, которые нам нужны", - сказал Президент.

Контракты Физико-технического института НАН

На сайте Физико-технического института Академии наук в глаза сразу бросается раздел "Каталог разработок и услуг". Это как раз про практико-ориентированность. Их специфика - технологии в создании и обработке материалов. Если совсем просто объяснять, например, прочности и легкости металлов. За последний год выполнили 800 договоров, это значит, что столько было заказов от предприятий. Вроде заказы есть, но есть проблема финансирования.

Виталий Залесский, директор Физико-технического института НАН Беларуси:

"Привлечение кредитных средств в банках в качестве оборотных несет для института дополнительные финансовые риски. Такая ситуация не способствует развитию отечественных производителей высокотехнологичного наукоемкого оборудования. Вместе с тем необходимо отметить, что сейчас существует механизм, который позволяет предприятию закупать оборудование у производителя без тендера, если разработка была сделана в рамках госпрограмм. Мы используем этот механизм и считаем целесообразным продолжить его действие".