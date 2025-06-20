Президент Беларуси: Мы были, есть и будем всегда с Россией

"Время непростое, вы это лучше меня понимаете, чувствуете, поскольку вовлечены во многие процессы. Во все. Я смотрю, вы и на освобожденных территориях работу нашли (или поручили вам), немалый кусок тащите. И террористические устремленности у наших противников и врагов очень серьезные, и все это опять на вас ложится в плане расследования тех или иных преступлений на территории России. Я хочу, чтобы вы понимали, что в это непростое время мы с вами. Мы не скрывали (единственное в мире государство), что мы с Россией. Мы были, есть и будем всегда с вами. На нас вы можете рассчитывать", - подчеркнул белорусский лидер.