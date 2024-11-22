Президент Беларуси: Налоговая система должна быть справедливой

Налоговая система должна быть справедливой. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при назначении Дмитрия Кийко министром по налогам и сборам, сообщает БЕЛТА.

"Что касается налоговой системы, по-моему, у нас более-менее стабильная налоговая система, тем не менее свежим взглядом посмотрите, что надо сделать. Также вас ориентирую на то, чтобы вы не болели и не страдали излишними рыночными категориями. Нам нужна нормальная жизнь и нормальная работа предприятий. От налогообложения многое зависит, если не все порой. Поэтому посмотрите свежим взглядом, проанализируйте нашу налоговую систему и напрямую внесите предложения и свои замечания, если нам надо где-то что-то сделать. Важнейшее направление работы", - сказал глава государства.