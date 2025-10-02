Президент Беларуси направил соболезнование лидеру Филиппин в связи с последствиями землетрясения

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему в связи с последствиями произошедшего землетрясения. Об этом сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью узнали о катастрофических последствиях землетрясения возле острова Себу.