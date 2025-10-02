3.66 BYN
Президент Беларуси направил соболезнование лидеру Филиппин в связи с последствиями землетрясения
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему в связи с последствиями произошедшего землетрясения. Об этом сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил, что в Беларуси с глубокой болью и скорбью узнали о катастрофических последствиях землетрясения возле острова Себу.
От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и высказал надежду на полное восстановление затронутых стихией регионов Филиппин.