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Президент Беларуси: Новогодние праздники прошли без эксцессов

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Фото БЕЛТА

Новогодние праздники прошли без эксцессов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, пишет БЕЛТА.

"Декабрь и январь - сложные всегда месяцы для органов власти. Понятно, новогодние праздники, Рождество. Люди хотят после тяжелых будней и тяжелых дней рабочих в году отдохнуть. Это естественно. Не только хлебом единым", - отметил белорусский лидер.

"Вроде бы праздники прошли без эксцессов. Происшествий у нас даже в Минске никаких не зарегистрировано. Веселились, радовались, насколько помогала погода в том числе", - заявил глава государства.

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