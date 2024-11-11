Президент Беларуси: Новогодние праздники прошли без эксцессов

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Новогодние праздники прошли без эксцессов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, пишет БЕЛТА.

"Декабрь и январь - сложные всегда месяцы для органов власти. Понятно, новогодние праздники, Рождество. Люди хотят после тяжелых будней и тяжелых дней рабочих в году отдохнуть. Это естественно. Не только хлебом единым", - отметил белорусский лидер.