3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
Президент Беларуси: Новогодние праздники прошли без эксцессов
Новогодние праздники прошли без эксцессов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, пишет БЕЛТА.
"Декабрь и январь - сложные всегда месяцы для органов власти. Понятно, новогодние праздники, Рождество. Люди хотят после тяжелых будней и тяжелых дней рабочих в году отдохнуть. Это естественно. Не только хлебом единым", - отметил белорусский лидер.
"Вроде бы праздники прошли без эксцессов. Происшествий у нас даже в Минске никаких не зарегистрировано. Веселились, радовались, насколько помогала погода в том числе", - заявил глава государства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" принимает Солигорск
Минздрав: госучреждения здравоохранения могут по желанию граждан оказывать платную медпомощь
"В Латвии страшно рожать" - по каким причинам жители страны отказываются иметь детей
"Я чувствую и дышу". Сильно пострадавшая при пожаре в витебском ТЦ женщина выписана из больницы
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все