В интервью изданию "Разведчик" СВР России Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко высказался о растущей напряженности на западных границах страны.

На фоне продолжающейся антироссийской кампании на Западе, которая часто приводит к абсурдным решениям, противоречащим интересам собственных граждан, особое внимание уделяется заявлениям польских и прибалтийских политиков о намерении заминировать границы с Беларусью.

Глава Беларуси подробно объяснил позицию Минска в случае, если соседи перейдут от слов к делу, и раскритиковал общую политику Запада.

Президент подчеркнул, что подобные заявления отражают неизменную линию Запада в отношении Беларуси и России: "Прошло уже 80 лет с окончания Второй мировой войны, а там, на Западе, до сих пор считают наши страны и их братский союз угрозой".

Под этим предлогом НАТО ускоряет милитаризацию Европы, а Польша и страны Балтии, следуя указаниям "хозяев", вводят "защитные" меры. В частности, речь идет о выходе из Оттавской конвенции и минировании границ с Беларусью. Александр Лукашенко назвал это очередной попыткой давления, где недружественная политика перерастает в откровенную агрессию.

По словам главы государства, на данный момент Минск не видит прямых военных угроз: "У нас нет планов переходить границы соседей без приглашения. Мы готовы дружить и сотрудничать со всеми, кто этого искренне хочет, идем туда, где нас ждут. Но идем не на танках, а на тракторах".

Однако он предупредил, что такие действия соседей, как минирование границ, не способствуют региональной безопасности и стабильности. "Зачем сегодня минировать границы, тратить миллионы на выстраивание железных заборов, на преодоление которых мигрантам требуются считанные минуты? Миллионы долларов вложили, разворовали половину, минируют границы, накачивают армии войсками и техникой, а что в итоге? Кому от этого лучше?" - задался вопросом Президент.

Он подчеркнул, что это безумство в первую очередь опасно для самих инициаторов: в зоне риска оказываются жители приграничья и животные.

Александр Лукашенко отметил, что простые люди понимают абсурдность этих мер и выступают против них. В качестве примера он привел опросы в Польше, где значительная часть населения (около 54 % по данным 2024 года) выражает недовольство подобными авантюрами.

"Кому хочется мириться с тем, что правительство тратит налоги граждан не на социальную сферу, а на военные нужды и бездумные провокации?" - сказал Президент. Он также напомнил о последствиях санкций против России и Беларуси: рост цен на энергоносители, потеря рынков и снижение бюджетных поступлений, что, по его мнению, стало "выстрелом себе же в ногу" для поляков, литовцев и латышей.

Несмотря на это, в руководстве Польши, Литвы и Латвии политические амбиции превалируют над здравым смыслом. Бюджеты на оборону в этих странах приближаются к 5 % ВВП (для сравнения, в Беларуси - не более 1 %).

"За все платят простые люди, социальное самочувствие которых с каждым днем тает вместе с надеждами на лучшую жизнь. Но о них, как и о последствиях безумных решений, никто не думает", - констатировал он.

Президент заверил, что Беларусь внимательно следит за ситуацией на западных рубежах. "В случае прямой угрозы мы молниеносно ответим любому, кто посягнет на белорусскую землю. Если перейдут от слов к делу - мало не покажется. Для того, чтобы нанести неприемлемый ущерб агрессору, у нас есть все необходимое. Проверять не советую", - предупредил глава государства.