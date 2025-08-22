Президент Беларуси объяснил свое умение делать верные политические прогнозы

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91daf098-acfa-4b38-abcc-e465d6eea4ee/conversions/c355a45f-da47-4ead-b0a2-0ab507e94b2e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91daf098-acfa-4b38-abcc-e465d6eea4ee/conversions/c355a45f-da47-4ead-b0a2-0ab507e94b2e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91daf098-acfa-4b38-abcc-e465d6eea4ee/conversions/c355a45f-da47-4ead-b0a2-0ab507e94b2e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/91daf098-acfa-4b38-abcc-e465d6eea4ee/conversions/c355a45f-da47-4ead-b0a2-0ab507e94b2e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 22 августа, объяснил свое умение делать верные политические прогнозы, пишет БЕЛТА.

За три недели до переговоров президентов России и США на Аляске Александр Лукашенко сказал, что Москва готова к переговорам. Прогноз оказался точным: переговоры действительно состоялись. У Президента спросили, как ему удается давать такие прогнозы.

"Это погруженность в вопрос. Если ты в это погружен, ты можешь рассуждать на эту тему и иметь свое мнение. Но это твое мнение. Но, без ложной скромности, это в какой-то степени опыт", - ответил белорусский лидер.

Президент привел следующий пример. После начала специальной военной операции Александр Лукашенко поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, а через некоторое время в Беларуси прошли переговоры делегаций России и Украины. Глава государства считает, что в случае успеха мирных переговоров на раннем этапе территориальные потери Украины были бы меньшими.