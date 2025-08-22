3.70 BYN
Президент Беларуси объяснил свое умение делать верные политические прогнозы
Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов 22 августа, объяснил свое умение делать верные политические прогнозы, пишет БЕЛТА.
За три недели до переговоров президентов России и США на Аляске Александр Лукашенко сказал, что Москва готова к переговорам. Прогноз оказался точным: переговоры действительно состоялись. У Президента спросили, как ему удается давать такие прогнозы.
"Это погруженность в вопрос. Если ты в это погружен, ты можешь рассуждать на эту тему и иметь свое мнение. Но это твое мнение. Но, без ложной скромности, это в какой-то степени опыт", - ответил белорусский лидер.
Президент привел следующий пример. После начала специальной военной операции Александр Лукашенко поговорил с Владимиром Зеленским по телефону, а через некоторое время в Беларуси прошли переговоры делегаций России и Украины. Глава государства считает, что в случае успеха мирных переговоров на раннем этапе территориальные потери Украины были бы меньшими.
"Поэтому вот эта погруженность (и, как я говорю, Господь советовал, наверное)... Я из этого исхожу. И потом, я же знаю позицию Президента России, - добавил Александр Лукашенко. - Он же предлагал и предлагает (переговоры. - Прим. БЕЛТА). И сейчас надо за это схватиться, ибо (Владимир Зеленский. - Прим. БЕЛТА) потеряет всю Украину".