Президент Беларуси ознакомится с развитием в стране птицеводческой отрасли

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Солигорский район планирует ознакомиться с развитием в стране птицеводческой отрасли, сообщает БЕЛТА.

Глава государства посетит Солигорскую птицефабрику, где ему доложат о финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Речь также пойдет о реализации инвестпроекта по созданию селекционно-генетического центра в сфере птицеводства.

Планируется, что Александр Лукашенко в ходе посещения предприятия побывает на перепелиной ферме, ознакомится с технологиями содержания промышленного стада перепелов.

На Солигорской птицефабрике реализован проект по строительству инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой яиц. Для Беларуси этот проект уникален. После выхода перепелиной фермы на проектную мощность планируется получать ежегодно не менее 200 млн штук перепелиных яиц, а объем производства этого продукта увеличится в 1,8 раза.

В рамках разработанной программы по селекционному отбору и производству качественного молодняка перепелов на новой площадке перепелиной фермы в 2025 году удалось достичь высоких показателей по продуктивности.

Солигорская птицефабрика является инвестиционно-активным предприятием. Общество приступило к реконструкции одного из четырех существующих птичников. На стадии разработки проектной документации находятся ее два значимых инновационных проекта. Один из них - создание селекционно-генетического центра по разведению перепелов. Второй проект - строительство цеха по переработке перепелиных яиц.

В целом на предприятии производятся яйца кур, перепелов, поставляется на реализацию и мясо птицы.

Что касается сферы птицеводства в разрезе страны, в настоящее время производственная база этой отрасли включает 38 сельскохозяйственных организаций, в том числе 20 птицефабрик мясного направления и 18 яичного. Из 38 птицеводческих организаций 12 - частной формы собственности. Уровень самообеспечения по мясу птицы составил 158 %, по яйцу - 126 %. Излишки продукции реализуются на экспорт.

По итогам 2024 года организациями страны экспортировано мяса птицы на сумму 477,2 млн долларов (112 % к уровню 2023 года), куриного яйца - 70,9 млн долларов (130,2 %). Основная доля мяса птицы экспортировалась в Россию и Китай.

В целях развития птицеводства в Беларуси ведется реализация инвестиционных проектов по строительству новых объектов и модернизации имеющихся мощностей. В 2025 году валообразующими птицефабриками ведется реализация семи инвестиционных проектов.

Для решения проблемы обеспечения птицефабрик яичного направления отечественным племенным материалом в настоящее время на базе ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" реализуется проект "Создание селекционно-генетического центра в сфере птицеводства". В перспективе планируется строительство площадок по содержанию родительского стада яичных культур в ОАО "Солигорская птицефабрика" и по содержанию родительского стада индейки в ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский".